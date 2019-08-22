Фоторепортаж со Дня республики: Кировский парк Сыктывкара заполнили сказочные персонажи, собаки и танцующие люди

Запах сахарной ваты, звуки ламбады и народных напевов, лай собак и смех детей - все это было фоном масштабного фестиваля «Моя Республика - моя семья», который проходил в Кировском парке Сыктывкара 22 августа. Яркие персонажи праздника и веселые гости фестиваля попали в объектив журналиста «КП в Коми».

Ребята, которые занимаются при Центре досуга и кино «Октябрь» поселка Верхний Чов, загадывали участникам фестиваля загадки на одной из площадокФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Организаторы приготовили для гостей фестиваля 18 игровых площадок. Со стороны казалось, что это просто веселый антураж. Например, вот Кикимора плетет бусы, а плюшевый ростовой медведь не прочь сфотографироваться с гостями фестиваля.

Ведущий праздников Роман Гольке-Эберт готовил бесплатную сладкую вату для всех, кто пройдет «сказочную» площадкуФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Однако на самом деле все площадки были объединены одной идеей - испытать горожан на смекалку, ловкость, силу и ум. Целые семьи проходили одну площадку за другой, ставили штампы-наклейки пройденных этапов в специальном обходном листе.

Кикимора плела бусы из рябины вместе с детьми и взрослымиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

В конце фестиваля за все, что им пришлось пройти, они получат специальный приз.

Участники не забывали заполнять обходные листы игры по станциям. Тот, кто пройдет все площадки, получит призФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Вообще, Кировский парк 22 августа был одним из самых многолюдных мест города. Интересовали гостей фестиваля не только работники культуры в фантазийных нарядах, но и другие площадки.

Ростовые куклы - главная мишень для фотоФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Например, танцующие люди разных возрастов, которые двигались так зажигательно, что и у зрителей проскакивали танцевальные рефлексы в виде подергивания коленок. На фото - коллектив «Танцующие люди. Хали-гали».

Танцующие люди зажигали своей энергией прохожихФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Сложно было пройти и мимо щенка японской породы акита-ину Ники или похожего на облако малыша самоеда. Собак центра «Дружок» тискали все - и взрослые, и дети. Они поражали своим добродушием. Даже восьмимесячная среднеазиатская овчарка Люкс беззлобно вздыхала, когда ее сжимал в объятиях очередной любопытный малыш.

Щенок Ника балдела от вниманияФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Но не всем животным везет с хозяевами, напомнила волонтер приюта «Кошки за окошком» Ольга. У палатки приюта она рассказала, что добровольцы с ужасом ждут окончания дачного сезона - времени, когда люди оставляют на верную смерть котов и кошек на дачах. «В голове не укладывается, откуда такая жестокость», - призналась она.

Волонтер приюта Ольга (на фото справа) рассказала о жестоких людях, которые бросают своих питомцевФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Из круговерти праздничных площадок гости фестиваля выбирались на набережную Кировского парка. На фоне мирно текущей Сысолы горожане занимались йогой и стреляли из средневекового лука участников реконструкционного клуба «1000».

На фото участница клуба «1000» Дарья МарченкоФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

От набережной путь гуляющего проходил мимо «Дома развития культуры и искусства», где народные коллективы пели о любви к Коми.

Поэт Анатолий Кулаков исполнял песни на одной из площадок, но особо его, к сожалению, не слушалиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Например, Маргарита Попова (на фото) из коллектива «Калинушка» от дома культуры поселка Седкыркещ исполнила песню, музыку к которой она сочинила сама.

Народные коллективы собирали тех, кто любит мелодии стариныФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Творческие и интерактивные площадки будут работать в Кировском парке до самого вечера. Горожане смогут послушать музыку, позаниматься йогой на свежем воздухе, делать селфи на фоне ярких персонажей, обниматься с ростовыми куклами и сделать много другого полезного и интересного. Полная афиша вот здесь.

Ильяс Ширинов из отдела надзорной деятельности МЧС России по Коми демонстрируем самоспасатель - это средство индивидуальной защиты органов дыхания, которое люди покупают для своей защиты во время пожара.Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Хор Турецкого» устроил с сыктывкарцами народное караоке

Музыкальный коллектив поздравил Коми с 98-летием (подробности).