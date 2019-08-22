2019-08-22T22:20:26+03:00
Общество

Салют в честь Дня Республики Коми гремел семь минут

Мы сфотографировали разноцветные залпы, освещающие мокрые зонтики собравшихся на берегу Сысолы
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Горожанам пришлось любоваться салютом под дождемГорожанам пришлось любоваться салютом под дождемФото: Анастасия МАШКАЛЕВА
Изменить размер текста:

Окончанием 98-летия Республики Коми стал традиционный салют, который гремел над сыктывкарской набережной семь минут. Мы сфотографировали разноцветные залпы, освещающие мокрые зонтики собравшихся на берегу Сысолы.

Ближе к 21:00 горожане небольшими группками устремились к Кировскому парку. Традиционный салют в честь Дня рождения Коми запускали со стороны Заречья, а значит лучшая точка обзора - это набережная.

Мокрые зонтики освещали блики от залпов Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Мокрые зонтики освещали блики от залповФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

В темноте темные силуэты людей, ожидавших салюта, освещались лишь фонариками от телефонов. Желающих увидеть его было не так много, как в прошлые годы. Всему виной непрекращающийся ливень и завтрашний рабочий день: многие предпочли наблюдению фейверка здоровый сон.

Салют набирал силу и красоту постепенно Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Салют набирал силу и красоту постепенноФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Со швейцарской точностью - ровно в 21:00 - прогремел первый залп. Как это водится, фейерверк постепенно набирал силу в красоте. В первые минуты - скромные залпы, в последние - искристые и красочные разрывы всех цветов радуги.

Салют радовал яркими красками Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Салют радовал яркими краскамиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

В 21:07 прогремел последний зал. Горожане неуверенно похлопали и стали расходиться по домам. Толпа не стала разбираться с тем, что на спуске к Кировскому парку ремонтные работы еще не завершены. Люди хлынули прямо по свежезасыпанному гравию, попутно изучая дорожную технику и биотуалеты рабочих.

К концу феерии залпы звучали все чаще и чаще Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

К концу феерии залпы звучали все чаще и чащеФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Скромное празднование 98-летие Коми завершилось. Но горожане уверены, что к 100-летию Коми, то есть через два года, они точно будут гулять несколько дней, а салют продлится дольше, чем 7 минут.

Последние залпы были самыми искристыми Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Последние залпы были самыми искристымиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фоторепортаж: Кировский парк Сыктывкара заполнили сказочные персонажи, собаки и танцующие люди

Рассказываем, что было интересного (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Сыктывкаре ищут водителя, который протаранил сразу пять авто
Воркутинке пообещали 2 миллиона, а вместо этого украли 150 тысяч
В Эжве будут судить женщину, заразившую мужчину ВИЧ
В Сыктывкаре собираются отремонтировать вокзал
Жильцам аварийных домов в Сыктывкаре предложили переехать в Максаковку
В Сыктывкаре лежащий на газоне мужчина напугал горожан
В Коми два дня нельзя будет купить алкоголь
В Усинске 67-летний отец задолжал сыну 9 миллионов рублей
В Сыктывкаре на Колхозной улице приведут в порядок ливневую канализацию
В Коми вырастет размер гарантированного душевого дохода
В двух районах Коми силовики проводят учения
Пьяный лихач из Коми протаранил патрульную машину в Крыму
В Сыктывкаре снесут четыре ветхих дома за 600 тысяч рублей
Иностранец может занять пост мэра в Сыктывкаре
Следователи восстановили картину смерти 8-летнего мальчика в Воркуте
100 процентов учреждений образования Коми готовы к новому учебному году
Два сыктывкарца по очереди украли телефоны друг у друга
Два сыктывкарца по очереди украли телефоны друг у друга
В Коми неизвестные бросили коктейль Молотова в вертолет с дизельным топливом
В Коми вырастут все социальные выплаты