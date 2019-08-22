Салют в честь Дня Республики Коми гремел семь минут

Окончанием 98-летия Республики Коми стал традиционный салют, который гремел над сыктывкарской набережной семь минут. Мы сфотографировали разноцветные залпы, освещающие мокрые зонтики собравшихся на берегу Сысолы.

Ближе к 21:00 горожане небольшими группками устремились к Кировскому парку. Традиционный салют в честь Дня рождения Коми запускали со стороны Заречья, а значит лучшая точка обзора - это набережная.

Мокрые зонтики освещали блики от залповФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

В темноте темные силуэты людей, ожидавших салюта, освещались лишь фонариками от телефонов. Желающих увидеть его было не так много, как в прошлые годы. Всему виной непрекращающийся ливень и завтрашний рабочий день: многие предпочли наблюдению фейверка здоровый сон.

Салют набирал силу и красоту постепенноФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Со швейцарской точностью - ровно в 21:00 - прогремел первый залп. Как это водится, фейерверк постепенно набирал силу в красоте. В первые минуты - скромные залпы, в последние - искристые и красочные разрывы всех цветов радуги.

Салют радовал яркими краскамиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

В 21:07 прогремел последний зал. Горожане неуверенно похлопали и стали расходиться по домам. Толпа не стала разбираться с тем, что на спуске к Кировскому парку ремонтные работы еще не завершены. Люди хлынули прямо по свежезасыпанному гравию, попутно изучая дорожную технику и биотуалеты рабочих.

К концу феерии залпы звучали все чаще и чащеФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Скромное празднование 98-летие Коми завершилось. Но горожане уверены, что к 100-летию Коми, то есть через два года, они точно будут гулять несколько дней, а салют продлится дольше, чем 7 минут.

Последние залпы были самыми искристымиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

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