2019-08-22T21:17:16+03:00
Общество

«Настолка» в человеческий рост и сдача ГТО: как сыктывкарцы гуляли на Стефановской площади в День республики

Фоторепортаж с праздника
Дарья ЮДИНА
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Дети осторожно вытаскивали кирпичики "Башни" в человеческий ростДети осторожно вытаскивали кирпичики "Башни" в человеческий ростФото: Дарья ЮДИНА
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Сегодня Республика Коми отмечала свое 98-летие. В столице региона организовали множество площадок для гуляний. Одной из них стала Стефановская площадь, которую на время праздника превратили в спортивную зону. «Комсомольская правда-Коми» прогулялась по площади и сняла небольшой репортаж.

На площади на конях проехали казаки Фото: Дарья ЮДИНА

На площади на конях проехали казакиФото: Дарья ЮДИНА

Автобусы, которые останавливались сегодня в центре города, молниеносно пустели: люди спешили на День республики. Одной из точек на праздничной карте была Стефановская площадь, которая уже издалека зазывала вкусными ароматами из палаток с едой. Их разместили рядом с площадью.

Мужчины с интересом тестировали мототехнику Фото: Дарья ЮДИНА

Мужчины с интересом тестировали мототехникуФото: Дарья ЮДИНА

Непосредственно на самой площади устроили выставку мототехники. Мужчины с интересом шли на тест-драйв машин и фотографировались в них на память. Рядом с железными конями степенно шагали кони живые: так с праздником жителей Коми поздравили казаки.

На ярмарке продавали всякую всячину: от "съедобных" сережек до фигур из угля Фото: Дарья ЮДИНА

На ярмарке продавали всякую всячину: от "съедобных" сережек до фигур из угляФото: Дарья ЮДИНА

Также в центре была ярмарка мастеров. Там продавали вязаные игрушки, фигуры из каменного угля, украшения из полимерной глины, похожие на северные ягоды — при желании что-то интересное можно было подобрать на любой вкус.

Люди сдавали нормы ГТО Фото: Дарья ЮДИНА

Люди сдавали нормы ГТОФото: Дарья ЮДИНА

Ближе к памятнику Владимиру Ленину раскидали спортивные мини-зоны. В одной из них горожане сдавали нормы ГТО: поднимали гирю, отжимались, качали пресс. Те, кто в итоге преодолел планку ГТО, получали свидетельства.

Дети раскрашивали мелом раскраски, прикрепленные к доскам Фото: Дарья ЮДИНА

Дети раскрашивали мелом раскраски, прикрепленные к доскамФото: Дарья ЮДИНА

Другой уголок посвятили играм. Так, группа семей сгрудилась возле большой деревянной настольной игры: дети постарше не дышали, вытаскивая кирпичики «Башни». Взрослые им помогали, простукивая шаткую конструкцию.

Дети скакали на надувных лошадках Фото: Дарья ЮДИНА

Дети скакали на надувных лошадкахФото: Дарья ЮДИНА

В это время малыши скакали на надувных лошадках и рисовали мелом на асфальте и на раскрасках, прикрепленным к доскам. Каждое пройденное ими задание отмечалось в специальной бумажке. В финале квеста детей угощали конфетами.

Мужчины дразнили корги, перекидывая мяч друг другу Фото: Дарья ЮДИНА

Мужчины дразнили корги, перекидывая мяч друг другуФото: Дарья ЮДИНА

В другой зоне активно веселились взрослые: мужчины перекидывали друг другу мяч для регби, дразня неугомонного корги. Зрители со скамеек наблюдали, как собака со смешно высунутым языком перебегала от одного спортсмена к другому. Другие разбирали ракетки, чтобы сыграть в теннис.

Футбольные мячи летали по всей площадке Фото: Дарья ЮДИНА

Футбольные мячи летали по всей площадкеФото: Дарья ЮДИНА

Самые азартные ребята лихо отбирали друг у друга черно-белый мяч на огороженной площадке на улице Ленина. Родители снимали футбольные баталии с осторожностью: мячи летали по всей площадке.

Во время шахматной баталии противники быстро "съели" большинство фигур друг у друга Фото: Дарья ЮДИНА

Во время шахматной баталии противники быстро "съели" большинство фигур друг у другаФото: Дарья ЮДИНА

На Стефановской площади нашлось место и для тихих спортивных игр: рядом с деревьями создали шахматную зону. Родители играли с детьми, подростки - с пожилыми людьми.

Те, кто насытился спортивными удовольствиями, отправлялись в другие места празднования: на площадку под часами или в Кировский парк. Последние часы 98-летия республика проводит уже под залпы салюта, который запустят в Заречье.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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