2019-08-23T09:42:33+03:00
Происшествия

В пригороде Сыктывкара утонула жительница Москвы

Нетрезвая женщина прыгнула в воду с моста
Евгений Никитин
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Женщина приехала в Сыктывкар на праздникЖенщина приехала в Сыктывкар на праздникФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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21 августа в поселке Краснозатонский утонула москвичка, сообщает "Комиинформ". Происшествие случилось на озере Выльты.

В месте, где стоят дамбы и небольшой мост, отдыхала компания из двух женщин и мужчины. Не обошлось без горячительных напитков.

Одна из женщин - жительница Москвы, приехавшая в Сыктывкар на юбилей, - решила прыгнуть в воду с моста. Прыжок оказался роковым: москвичка не выплыла. Друзья своими силами пытались ее достать из воды, но не получилось - женщина утонула.

О случившемся было сообщено оперативному дежурному "01". Позже вызов был передан в Сыктывкарский аварийно-спасательный отряд "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС. На место происшествия выехала водолазная группа. Поисковики обследовали дно.

Позже тело было найдено рыбаками в этот же день.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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