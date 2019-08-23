В Новгородской области задержали мужчину, который убил уроженку Сыктывкара

В Старорусском районе Новгородской области задержали мужчину, которого обвиняют в убийстве жительницы Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Новгородской области. По сообщению источников, близких к ситуации, 33-летняя женщина была уроженкой Сыктывкара.

Как рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК по взаимодействию со СМИ по Новгородской области Анастасия Садриева, вечером 18 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении в Старой Руссе 33-летней женщины – жительницы Санкт-Петербурга.

С заявлением обратился муж пропавшей. Как выяснилось, в Старую Руссу супруги приехали накануне. Они начали отмечать встречу с друзьями. В какой-то момент женщина вышла на улицу со знакомым и пропала.

Знакомый и стал главным подозреваемым. После допроса у следователей он написал явку с повинной, в которой признался в убийстве. Житель Старой Руссы рассказал, что нетрезвая женщина села за руль его автомобиля и съехала в кювет. Из-за этого завязалась ссора. В ходе конфликта мужчина несколько раз ударил ее по шее и голове. Когда он понял, что женщина мертва, то вывез труп в деревню Коровитчино и сбросил в реку Ловать.

- 21 августа суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается, - сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Известно, что убитая с рождения жила в Сыктывкаре, закончила филологический факультет КГПИ, а после переехала в Санкт-Петербург.