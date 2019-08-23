2019-08-23T13:09:26+03:00
Звезды

«Мы давно не сталкивались с такой агрессивной девушкой»: жюри шоу «Пацанки» дало оценку участнице из Воркуты

19-летняя Ирина Голощапова поступила в «Школу леди»
Ольга СОЛОВЕЙ
Поделиться:
Скрин из видеоСкрин из видео
Изменить размер текста:

На канале «Пятница» стартовал четвертый сезон шоу «Пацанки». Одной из участниц стала 19-летняя воркутинка Ирина Голощапова. Вчера вышел первый выпуск передачи, в котором 11-ти пацанкам пришлось пройти ряд сложных испытаний. Также в нем показали расширенную визитку воркутинки. В ней Ирина рассказала, что живет так, как хочет.

- Правила для чего нужны? Чтобы их нарушать! – твердо уверена девушка.

Зрители увидели, как воркутинка вместе с друзьями ездит по магазинам в тележке для продуктов, распивает алкогольные напитки и ругается с охранником клуба.

В 12 лет у Ирины появилась первая судимость, вторая - в 14. После этого она три года провела в специальной школе в городе Покров. По словам девушки, в учреждении собрались девушки со всей России, которые убивали и воровали.

- Я вижу свою жизнь, куда в последнее время все поплыло и пошло. Если я не поменяюсь, то я сяду, - мотивировала себя Ирина.

В первой серии шоу участницы познакомились друг с другом, при этом многие из них даже подрались. Также девушкам предстояло перебрать свои чемоданы и избавиться от всего запрещенного: алкоголь, сигареты, телефоны.

В конце выпуска жюри дало свою оценку каждой пацанке. Воркутинка получила неофициальный титул самой агрессивной участницы за всю существование проекта. Несмотря на это, Ирине Голощаповой позволили пройти дальше и поступить в «Школу леди».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подруга воркутинской участницы шоу «Пацанки»: «На съемках ей приходится переступать через себя» 19-летняя Ирина Голощапова попала на известное реалити канала «Пятница. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Осень на носу: на выходных в Коми похолодает
Доверчивых сыктывкарок продолжают обманывать интернет-аферисты
Первый в Коми центр паллиативной помощи откроется в Сыктывкаре уже осенью
В Сыктывкаре ищут водителя, который протаранил сразу пять авто
Воркутинке пообещали 2 миллиона, а вместо этого украли 150 тысяч
В Эжве будут судить женщину, заразившую мужчину ВИЧ
В Сыктывкаре собираются отремонтировать вокзал
Жильцам аварийных домов в Сыктывкаре предложили переехать в Максаковку
В Сыктывкаре лежащий на газоне мужчина напугал горожан
В Коми два дня нельзя будет купить алкоголь
В Усинске 67-летний отец задолжал сыну 9 миллионов рублей
В Сыктывкаре на Колхозной улице приведут в порядок ливневую канализацию
В Коми вырастет размер гарантированного душевого дохода
В двух районах Коми силовики проводят учения
Пьяный лихач из Коми протаранил патрульную машину в Крыму
В Сыктывкаре снесут четыре ветхих дома за 600 тысяч рублей
Иностранец может занять пост мэра в Сыктывкаре
Следователи восстановили картину смерти 8-летнего мальчика в Воркуте
100 процентов учреждений образования Коми готовы к новому учебному году
Два сыктывкарца по очереди украли телефоны друг у друга
Два сыктывкарца по очереди украли телефоны друг у друга
В Коми неизвестные бросили коктейль Молотова в вертолет с дизельным топливом
В Коми вырастут все социальные выплаты