«Мы давно не сталкивались с такой агрессивной девушкой»: жюри шоу «Пацанки» дало оценку участнице из Воркуты

На канале «Пятница» стартовал четвертый сезон шоу «Пацанки». Одной из участниц стала 19-летняя воркутинка Ирина Голощапова. Вчера вышел первый выпуск передачи, в котором 11-ти пацанкам пришлось пройти ряд сложных испытаний. Также в нем показали расширенную визитку воркутинки. В ней Ирина рассказала, что живет так, как хочет.

- Правила для чего нужны? Чтобы их нарушать! – твердо уверена девушка.

Зрители увидели, как воркутинка вместе с друзьями ездит по магазинам в тележке для продуктов, распивает алкогольные напитки и ругается с охранником клуба.

В 12 лет у Ирины появилась первая судимость, вторая - в 14. После этого она три года провела в специальной школе в городе Покров. По словам девушки, в учреждении собрались девушки со всей России, которые убивали и воровали.

- Я вижу свою жизнь, куда в последнее время все поплыло и пошло. Если я не поменяюсь, то я сяду, - мотивировала себя Ирина.

В первой серии шоу участницы познакомились друг с другом, при этом многие из них даже подрались. Также девушкам предстояло перебрать свои чемоданы и избавиться от всего запрещенного: алкоголь, сигареты, телефоны.

В конце выпуска жюри дало свою оценку каждой пацанке. Воркутинка получила неофициальный титул самой агрессивной участницы за всю существование проекта. Несмотря на это, Ирине Голощаповой позволили пройти дальше и поступить в «Школу леди».

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