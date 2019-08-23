2019-08-23T21:19:31+03:00
Общество

Ухтинка приняла участие в программе «Поле чудес» и подарила Леониду Якубовичу кремы для лица

Татьяна Выборова прошла в финал, но не смогла выиграть главный приз
Евгений Никитин
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23 августа в эфире «Первого канала» вышел очередной выпуск капитал-шоу «Поле чудес». В первой тройке игроков оказалась ухтинка Татьяна Выборова. Так как она работает врачом-дерматологом, то в подарок ведущему Леониду Якубовичу досталась целая корзинка с кремами.

- Это все средства для кожи с витаминами, минералами, антиоксидантами. Увлажняет, питает, - пояснила Татьяна

Вопрос в первом туре был о съемках первой части фильма «Иван Грозный». Они проходили во время войны на студии в Алма-Ате. С продуктами в стране было трудно. Для сцены царского пира еду заказали в коммерческом ресторане. Актеры были жутко голодные, и чтобы они не съели все до начала съемок, пришлось использовать это.

Ухтинка без труда отгадала правильный ответ – керосин. Так Ирина прошла в финал шоу, а ее дочка Кристина к тому же успела рассказать Леониду Якубовичу стих о передаче.

- Мне очень понравилась игра. Была интересная тема, достойные соперники. Также было приятно пообщаться с Леонидом Аркадьевичем. Он веселый, добрый, очень нас подбодрил перед игрой, - поделилась своими впечатлениями участница.

Однако в финале Татьяна Выборова не смогла повторить свой успех.

- Русский актер Георгий Милляр в советских фильмах по сказкам всегда играл какую-то нечисть. Для каждой роли требовался особо сложный грим. Например, в фильме «Марья-искусница» всю голову актера постоянно мазали чем? – спросил у тройки игроков ведущий.

Ирина правильно назвала одну из букв в слове – "а", но затем на барабане выпал сектор с нолем очков и ход перешел к следующему игроку. Другая участница оказалась догадливее и назвала правильный ответ - зеленка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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