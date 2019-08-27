Председатель профсоюза горняков Инты прокомментировал поручение президента по развитию двух городов в Коми

22 августа Владимир Путин провел встречу с руководителями угледобывающих регионов страны. Мероприятие было приурочено к Дню шахтера, который отмечается в России в последнее воскресенье августа.

По итогам мероприятия президент поручил правительству России и правительству Коми разработать и утвердить план дальнейшего развития Воркуты и Инты. При этом необходимо обратить «особое внимание на поддержку занятости населения, определение перспектив развития угледобычи, а также на финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных указанным планом», подчеркивается в поручении.

План развития обоих городов должен быть разработан и утвержден до 31 декабря 2019 года. Ответственными Владимир Путин назначил председателя правительства России Дмитрия Медведева и главу Коми Сергея Гапликова.

А что об этом думают сами работники угледобывающей промышленности? «КП-Коми» узнала мнение председателя Объединенной первичной организации независимого профсоюза горняков Инты Дениса Баженова.

- Поручения, которые президент дал правительству и губернаторам, конечно же, весьма актуальны и требуют скорейшего выполнения. Проблемы, затронутые в ходе совещания, уже достаточно давно не находят своего решения. Это касается как социального блока, так и общих отраслевых проблем, - считает Денис Баженов.

Собеседник «КП-Коми» отмечает и ситуацию вокруг градообразующего угледобывающего предприятия АО "Интауголь", которое в 2018 году подверглось ликвидации.

- Бывшие работники предприятия испытывают проблемы с трудоустройством, не имеют возможности выехать для дальнейшего проживания и трудоустройства в другие регионы страны, став заложниками ситуации в некогда одном из самых передовых городов в развитии угледобывающей отрасли. Очень хочется надеяться, что поручения данные президентом будут выполнены и давно назревшие отраслевые проблемы наконец-то смогут быть решены. Я очень надеюсь, что при выполнении поручений президента будут решены социальные проблемы оставшихся без работы интинских шахтеров и будет разработан план развития Инты Воркуты. Делать это нужно было намного раньше. Но - лучше поздно, чем никогда, - уверен Денис Баженов.

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