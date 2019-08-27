2019-08-27T15:56:18+03:00
Происшествия

Погибшим в ДТП на трассе "Вятка" оказался сыктывкарский тренер по кикбоксингу

Вадим Бачой работал с детьми
Евгений Никитин
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Фото: http://cdod18-uspeh.ru/Фото: http://cdod18-uspeh.ru/
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Погибшим в ДТП на автодороге Чебоксары-Сыктывкар оказался сыктывкарский тренер по кикбоксингу Вадим Бачой.

Напомним, смертельное ДТП произошло вчера. Иномарка Hyundai Accent выехала на встречную полосу и столкнулась с фурой. Водитель от полученных травм скончался в машине скорой помощи.

Как сообщает источник «КП-Коми», Вадим Бачой работал педагогом дополнительного образования в спортивном клубе сыктывкарской школы №18. "Комиинформ" также пишет, что сыктывкарец являлся тренером первой категории, судьей кикбоксинга, кандидатом в мастера спорта по кикбоксингу.

Новость о смерти Вадима Бачоя поразила его коллег и знакомых.

- Ужас какой, тренер моего сына. До сих пор не верю. Как так? – пишет Екатерина Лодыгина.

- Я до сих пор не верю. Наш любимый тренер, - скорбит Юлия Черневич.

- Вадим Васильевич. Как так… Он тренировал меня в детстве, когда еще сам учился в университете. Мои соболезнования, я в шоке...- выражает соболезнования Егор Томов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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