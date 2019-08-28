В соцсетях распространяют фейк о массовой гибели птиц в Коми

На днях СМИ взбудоражила новость - в Прилузском районе Коми зафиксировали массовую гибель воробьев. Новость подкрепили фото и описанием. Оказалось, что сеющий панику пост описывает ситуацию, которая произошла не в республике.

- Сегодня рано утром мужчина обнаружил лежащих мертвых воробьев посреди автомобильной дороги. Он сбился со счета на 45 птице. Пернатые лежали на сухом холодном асфальте, словно смерть постигла их во время полета. Что - то страненькое происходит! - сообщалось на паблике «Подслушано в Айкино».

Этот пост набрал 136 репостов

Новость о массовой гибели птиц стала вирусной - ее перепостили 136 раз! Кроме того, ее подхватили республиканские СМИ. Настораживало лишь, что популярный пост не имел автора и точного географического упоминания - на какой улице Айкино неизвестный мужчина нашел птиц.

Скопированный в поисковую строку текст выдал, что наделавший шуму пост не оригинален. Он слово в слово повторяет ситуацию, которая произошла в Якутске.

Первоисточник - пост жителей Якутска

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