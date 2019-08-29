2019-08-29T10:20:52+03:00
Происшествия

Республика Коми попала в ТОП-10 криминогенных регионов России

Она занимает 4-е место в рейтинге
Ольга СОЛОВЕЙ
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Республика Коми сохранила 4-е место в рейтинге.Республика Коми сохранила 4-е место в рейтинге.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Исследование провел Институт региональных проблем. Основными параметрами, по которым эксперты определяют криминогенную обстановку в регионах, стали реальные доходы и зарплата населения, долги по зарплате, индекс цен, число работников, уровень бедности, объем кредитных долгов, число ИП, расходы бюджетов, долги по налогам, уровень преступности, число мошенничеств со страховками и ДТП.

Республика Коми сохранила 4-е место в рейтинге. Этому способствовали опережающий среднероссийский уровень рост цен (0,5% при среднем уровне роста 0,3%), сокращение количества активных ИП (на 0,6%) и рост безработицы (на 1,2%). Снижение интегрального индекса преступности (на 10%) произошло благодаря уменьшению удельного числа насильственных преступлений (на 12%), однако это улучшение было нивелировано за счет роста удельного количества коррупционных преступлений (на 53%) и страховых мошенничеств (на 20%). Также отметим рост показателя зарегистрированных ДТП на 14%.

В десятке самых криминогенных субъектов , помимо Республики Коми оказались Волгоградская область, Республика Северная ОсетияАлания, Карачаево-Черкесская Республика, Приморский край, Республика Коми, Республика Адыгея, Хабаровский край, Республика Карелия и Камчатский край.

В числе лучших регионов - Чукотский автономный округ, Белгородская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Орловская область, Новгородская область, Смоленская область, Республика Мордовия Чувашская Республика и Липецкая область.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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