2019-09-05T13:48:33+03:00
Общество

В Ухте пропал жеребенок Презент

Если его в ближайшее время не найдут, малыш может умереть
Дарья ЮДИНА
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В Ухте пропал жеребенок. Источник: https://vk.com/planetauniversitetВ Ухте пропал жеребенок. Источник: https://vk.com/planetauniversitet
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В ухтинском поселке Шудаяге с территории конноспортивной школы «Планета» пропал жеребенок по кличке Презент. Ему меньше месяца. Если Презента не найдут в ближайшее время, он может умереть: сейчас он может питаться только молоком матери.

Директор школы Екатерина Шомесова рассказала, что случилось:

— Кобыла с жеребенком гуляли рядом с конюшней. В 11 часов их проверил дневной коновод, все было нормально. В 14 часов пришел тренер: у лошадей был обед по расписанию. Тренер на месте нашла только кобылу на привязи, жеребенка рядом не было. Остальные лошади тоже были на месте. Камеры зафиксировали силуэт машины, которая проезжала недалеко от места, где паслись лошади. Но ни номера, ни марку, ни цвет по изображению с камеры узнать нельзя.

Презенту меньше месяца. Источник фото: https://vk.com/planetauniversitet

Презенту меньше месяца. Источник фото: https://vk.com/planetauniversitet

Тренеры и спортсмены спешно начали поиски, но они ничего не дали. Екатерина Шомесова написала заявление в полицию.

Презента нужно найти как можно быстрее. Ему и месяца нет, без молока матери он умрет. Будь жеребенку хотя бы три месяца, он бы ещё смог выжить без неё. Даже не представляю, кто мог забрать такого маленького жеребенка, — делится директор школы.

Екатерина Шомесова написала заявление в полицию, и сейчас будет давать пояснения работникам органов правопорядка. Если у вас имеется какая-то информация о пропавшем Презенте, позвоните по телефону 8(912)947-03-04.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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