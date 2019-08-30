Первоклашка из Сыктывкара рассказала, зачем учиться на пятерки и какой должна быть учительница
На следующей неделе первоклассники Коми побегут в школу за своими первыми оценками. Новоиспеченных учеников ждет много неизведанного, ведь между детским садом и храмом знаний – большая разница. Накануне Дня знаний «КП-Коми» пообщалась с 6-летней сыктывкарской первоклашкой Ариной Добродий.
- Арина, как ты лето провела?
- Хорошо. Я почти все лето была у бабушки с дедушкой в селе Ручь.
- В школу хочешь?
- Нееет, хочу отдыхать у бабушки в селе.
- Знаешь, что в школе нет тихого часа?
- Да! И я этому рада. Я в детском саду уже не спала. Все спят, а я не хочу.
- Знаешь, какие уроки будут в школе?
- Музыка, рисование. Буду учиться писать и считать. Читать я уже умею. Моя любимая книжка - азбука.
Вместе с родителями Арина уже купила все школьные принадлежности.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ
- Как выглядит школа твоей мечты?
- Красивая! В ней можно было бы делать все, что захочешь. Например, играть.
- Уже видела свою первую учительницу?
- Нет, но хочу, чтобы она была хорошей и у нее были желтые волосы до пола.
- Знаешь, сколько лет будешь учиться в школе?
- 11 классов.
- Готова так долго учиться?
- Ну, не знаю. Ну, да.
- В чем 1 сентября пойдешь в школу?
- В кофте, жакете и блузке. Уже все купили. Мне нравится. В садике можно было надевать все, что захочешь, а тут так нельзя. Надо, чтобы все строго было. Еще у меня будут две косички. Всегда с ними буду ходить – это удобно.
Здравствуй, школа!Фото: Ольга СОЛОВЕЙ
- Сколько в школе идет урок?
- Четыре часа, или сорок часов, или сорок минут... Я еще не запомнила. Хотя мама меня долго к школе готовила.
- Почему в школе нужно хорошо учиться?
- Чтобы двойку не поставили. А если плохую оценку получишь, то родители наругают. Но я все равно хочу учиться только на одни пятерки. Но если четверку получу, то тоже будет нормально.
- Кем хочешь стать, когда вырастишь?
- Ветеринаром. Я обожаю животных! У меня дома есть котенок по кличке Изюм. Он маленький хулиган, царапается и кусается. Еще у бабушки в деревне есть два кота и собака. Я когда ветеринаром стану, буду лечить котиков и собачек.
- Будешь скучать по подружкам из детского сада?
- Я уже скучаю! Их ведь не будет в моем классе. Но в школе мне тоже надо завести себе новых друзей. А то, что я буду делать на перемене? Просто рисовать что ли? Нет, я лучше заведу себе много друзей.
- А в субботу будешь учиться?
- А в субботу тоже учатся? Я не знала. Но у меня, получается, будет только один выходной? Ну, теперь даже не знаю.
- В школьную столовую будешь ходить?
- Конечно. Не буду же я голодной ходить. Мама будет давать мне деньги, а я буду платить. У меня денег вообще нет.
- С кем 1 сентября пойдешь кем в школу?
- С мамой и еще кота возьму. Наверное, его пустят со мной в школу. Нужно позвонить и уточнить.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Возле воркутинской школы появилось граффити Автором выступил известный в городе художник Сергей Волгин (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU