2019-08-30T14:19:03+03:00
Общество

Первоклашка из Сыктывкара рассказала, зачем учиться на пятерки и какой должна быть учительница

Арина Добродий ответила на вопросы "КП-Коми"
Ольга СОЛОВЕЙ
Поделиться:
К школе готова!К школе готова!Фото: Ольга СОЛОВЕЙ
Изменить размер текста:

На следующей неделе первоклассники Коми побегут в школу за своими первыми оценками. Новоиспеченных учеников ждет много неизведанного, ведь между детским садом и храмом знаний – большая разница. Накануне Дня знаний «КП-Коми» пообщалась с 6-летней сыктывкарской первоклашкой Ариной Добродий.

- Арина, как ты лето провела?

- Хорошо. Я почти все лето была у бабушки с дедушкой в селе Ручь.

- В школу хочешь?

- Нееет, хочу отдыхать у бабушки в селе.

- Знаешь, что в школе нет тихого часа?

- Да! И я этому рада. Я в детском саду уже не спала. Все спят, а я не хочу.

- Знаешь, какие уроки будут в школе?

- Музыка, рисование. Буду учиться писать и считать. Читать я уже умею. Моя любимая книжка - азбука.

Вместе с родителями Арина уже купила все школьные принадлежности. Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Вместе с родителями Арина уже купила все школьные принадлежности.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

- Как выглядит школа твоей мечты?

- Красивая! В ней можно было бы делать все, что захочешь. Например, играть.

- Уже видела свою первую учительницу?

- Нет, но хочу, чтобы она была хорошей и у нее были желтые волосы до пола.

- Знаешь, сколько лет будешь учиться в школе?

- 11 классов.

- Готова так долго учиться?

- Ну, не знаю. Ну, да.

- В чем 1 сентября пойдешь в школу?

- В кофте, жакете и блузке. Уже все купили. Мне нравится. В садике можно было надевать все, что захочешь, а тут так нельзя. Надо, чтобы все строго было. Еще у меня будут две косички. Всегда с ними буду ходить – это удобно.

Здравствуй, школа! Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Здравствуй, школа!Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

- Сколько в школе идет урок?

- Четыре часа, или сорок часов, или сорок минут... Я еще не запомнила. Хотя мама меня долго к школе готовила.

- Почему в школе нужно хорошо учиться?

- Чтобы двойку не поставили. А если плохую оценку получишь, то родители наругают. Но я все равно хочу учиться только на одни пятерки. Но если четверку получу, то тоже будет нормально.

- Кем хочешь стать, когда вырастишь?

- Ветеринаром. Я обожаю животных! У меня дома есть котенок по кличке Изюм. Он маленький хулиган, царапается и кусается. Еще у бабушки в деревне есть два кота и собака. Я когда ветеринаром стану, буду лечить котиков и собачек.

- Будешь скучать по подружкам из детского сада?

- Я уже скучаю! Их ведь не будет в моем классе. Но в школе мне тоже надо завести себе новых друзей. А то, что я буду делать на перемене? Просто рисовать что ли? Нет, я лучше заведу себе много друзей.

- А в субботу будешь учиться?

- А в субботу тоже учатся? Я не знала. Но у меня, получается, будет только один выходной? Ну, теперь даже не знаю.

- В школьную столовую будешь ходить?

- Конечно. Не буду же я голодной ходить. Мама будет давать мне деньги, а я буду платить. У меня денег вообще нет.

- С кем 1 сентября пойдешь кем в школу?

- С мамой и еще кота возьму. Наверное, его пустят со мной в школу. Нужно позвонить и уточнить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Возле воркутинской школы появилось граффити Автором выступил известный в городе художник Сергей Волгин (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Какой будет погода в День знаний в Коми
В пригороде Сыктывкара произошло ДТП: погиб человек
В Коми с начала сезона клещи укусили более 2 тысяч человек
В Коми разрабатываются меры поддержки для сельхозпредприятий, пострадавших из-за аномальной погоды
В Коми на выходных будет чуть-чуть теплее
В Коми крупная компания заплатила 27,5 миллионов рублей за разлив нефти
Следователи выясняют, как усинский мальчик мог упасть в лужу с кипятком
Кладбище в Печорском районе облюбовали медведи
Елене Шабаршиной вынесут приговор в сентябре
В Коми планируют объявить режим ЧС в аграрном секторе
Вместо дорогой посылки жительница Коми получила пакет с землей
Мусор из отдаленных воркутинских поселков будут вывозить на вездеходе
В селе Помоздино Усть-Куломского района откроют ферму на 200 голов
Многодетные семьи из Сыктывкара будут жить в Сыктывдинском районе
В Сыктывкаре появится кованая балерина
Стало известно,где похоронят погибшего сыктывкарского тренера по кикбоксингу
Скоро в сыктывкарские дома вернется тепло
В Сыктывкаре перекроют движение на нескольких улицах
В Удорском районе медведь напал на корову
В Коми у бюджетников вырастут зарплаты
Республика Коми заняла восьмое место в рейтинге по популярности ипотеки
Правительство Коми увеличит финансовую поддержку республиканских районов и городов
Все воркутинские школы и детские сады оборудовали системами видеонаблюдения
Росгвардейцы задержали сыктывкарку, ранившую мужчину ножом
К 2 сентября во всех домах Усинска появится тепло
Под Визингой столкнулись легковушка и фура, погиб человек