Первоклашка из Сыктывкара рассказала, зачем учиться на пятерки и какой должна быть учительница

На следующей неделе первоклассники Коми побегут в школу за своими первыми оценками. Новоиспеченных учеников ждет много неизведанного, ведь между детским садом и храмом знаний – большая разница. Накануне Дня знаний «КП-Коми» пообщалась с 6-летней сыктывкарской первоклашкой Ариной Добродий.

- Арина, как ты лето провела?

- Хорошо. Я почти все лето была у бабушки с дедушкой в селе Ручь.

- В школу хочешь?

- Нееет, хочу отдыхать у бабушки в селе.

- Знаешь, что в школе нет тихого часа?

- Да! И я этому рада. Я в детском саду уже не спала. Все спят, а я не хочу.

- Знаешь, какие уроки будут в школе?

- Музыка, рисование. Буду учиться писать и считать. Читать я уже умею. Моя любимая книжка - азбука.

Вместе с родителями Арина уже купила все школьные принадлежности.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

- Как выглядит школа твоей мечты?

- Красивая! В ней можно было бы делать все, что захочешь. Например, играть.

- Уже видела свою первую учительницу?

- Нет, но хочу, чтобы она была хорошей и у нее были желтые волосы до пола.

- Знаешь, сколько лет будешь учиться в школе?

- 11 классов.

- Готова так долго учиться?

- Ну, не знаю. Ну, да.

- В чем 1 сентября пойдешь в школу?

- В кофте, жакете и блузке. Уже все купили. Мне нравится. В садике можно было надевать все, что захочешь, а тут так нельзя. Надо, чтобы все строго было. Еще у меня будут две косички. Всегда с ними буду ходить – это удобно.

- Сколько в школе идет урок?

- Четыре часа, или сорок часов, или сорок минут... Я еще не запомнила. Хотя мама меня долго к школе готовила.

- Почему в школе нужно хорошо учиться?

- Чтобы двойку не поставили. А если плохую оценку получишь, то родители наругают. Но я все равно хочу учиться только на одни пятерки. Но если четверку получу, то тоже будет нормально.

- Кем хочешь стать, когда вырастишь?

- Ветеринаром. Я обожаю животных! У меня дома есть котенок по кличке Изюм. Он маленький хулиган, царапается и кусается. Еще у бабушки в деревне есть два кота и собака. Я когда ветеринаром стану, буду лечить котиков и собачек.

- Будешь скучать по подружкам из детского сада?

- Я уже скучаю! Их ведь не будет в моем классе. Но в школе мне тоже надо завести себе новых друзей. А то, что я буду делать на перемене? Просто рисовать что ли? Нет, я лучше заведу себе много друзей.

- А в субботу будешь учиться?

- А в субботу тоже учатся? Я не знала. Но у меня, получается, будет только один выходной? Ну, теперь даже не знаю.

- В школьную столовую будешь ходить?

- Конечно. Не буду же я голодной ходить. Мама будет давать мне деньги, а я буду платить. У меня денег вообще нет.

- С кем 1 сентября пойдешь кем в школу?

- С мамой и еще кота возьму. Наверное, его пустят со мной в школу. Нужно позвонить и уточнить.

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