«Маша и три медведя» наоборот: в Усинске косолапый побуянил в дачном доме
В одной из групп Усинска «ВКонтакте» появилась запись с фотографиями погрома, оставшегося в дачном доме после нежданного визита медведя. По словам хозяев, наглый дикий гость сломал решетки на окнах и сгрыз холодильник. Инцидент произошел на даче недалеко от аэропорта.
Источник фото: https://vk.com/overhearusinsk
В комментариях другие усинцы рассказали, что к ним тоже заглядывал косолапый.
— У нас уже был. Все макароны сожрал, подлец. Тоже залез через окно, разбил. Порезался, оставил следы крови. Пора покупать ружьё, пишет Руслан Волков.
Автор фото - Руслан Волков
Также в комментариях появились предположения о том, что эта могла быть чья-то злая шутка. Но люди все равно напуганы.
— Моя дача тоже в районе аэропорта. Дача (пострадавших людей находится) в нашем кооперативе, ближе к дороге. Вчера мы видели, что натворил медведь, соседи помогали им с уборкой. На дороге были следы, рядом лесок, где мы ягоды, грибы собирали. (Раньше) казалось, что безопасно. Всё! Больше никакого леса, уже четвертый раз медведь в нашем районе. До этого приходила медведица со медвежонком, — сообщает Елена Цапикова.
Источник фото: https://vk.com/overhearusinsk
Напомним, что в этом году это не первый случай, когда дикие животные выходят к людям. Так, в Троицко-Печорске районе росгвардейцы застрелили медведя, рывшегося в мусорном баке в поисках еды.
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ИСТОЧНИК KP.RU