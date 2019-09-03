На "Авито" продается речной флот из Печоры

На сайте «Авито» продаются теплоходы и баржи печорского речного флота. Объявление появилось в августе. В информации к нему указано, что продавец является частным лицом и проживает в Нарьян-Маре. Купить можно, например, буксиры в комплекте с двумя баржами - 24,5 млн рублей, требующий ремонта теплоход «Сула» - за 19,5 млн.

На продажу выставлены:

- Речной буксир проект Р14А в составе с двумя баржами. Тип и назначение: буксировка судов, плотов и других плавучих сооружений. Год и место постройки: 1975 г., г. Котлас. В хорошем состоянии, судно действующее. Находится в бассейне реки Печора. С действующими регистровыми документами на 5 лет. Цена - 24,5 миллиона рублей.

- Речной буксир проект Р14А в составе с двумя баржами. Назначение: буксировка судов, плотов и других плавучих сооружений. Год и место постройки: 1976 г., п. Щельяюр. В хорошем состоянии, судно действующее. Находится в бассейне реки Печора. С действующими регистровыми документами на 5 лет. Цена - 24,5 миллиона рублей.

- Буксир толкач БТТ в составе с двумя баржами. Назначение: буксировка и толкание судов. Год и место постройки: 1975 г., г. Великий Устюг. Регистровые документы на 5 лет. Цена - 24,5 миллиона рублей.

- Грузопассажирский теплоход с баржой. Назначение: перевозка пассажиров, генеральных и тарно-штучных грузов. Имеется трюм и крановая установка грузоподъемностью 3,5 тонны. Год постройки - 1991 г., переоборудован в грузопассажирское судно (60 пассажирских мест, 4-х и 2-х местные каюты со спальными местами, туалеты, душевые) в 2012 г. Грузоподъемность - 150 тонн. Используется с 1000-тонной баржой площадкой в качестве парома и для перевозки автотехники и пассажиров. Цена - 27 миллионов рублей.

- Несамоходный плавкран для производства грузоподъемных операций. Назначение: выполнение грузовых операций. Год и место постройки: 1987 г., завод «Теплоход» достройка 1989 г. п. Лименда В хорошем состоянии, все механизмы и системы исправны. Цена - 12 миллионов рублей.

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Житель Печоры Иван Кульминский семь лет мастерил копию буксировщика Увы, уделять своему увлечению горожанину удавалось совсем немного времени. Тем не менее, получившаяся модель стоила настойчивости и сил. Сейчас копия судна находится в печорском клубе моделистов и полюбоваться ей может любой. А оригинал буксировщика до сих пор курсирует по реке Печоре (подробности)