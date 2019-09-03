Сергей Гапликов провёл заседание Правительства Республики Коми в новом формате

Заседание состоялось сегодня, 3 сентября. Руководители городов и районов участвовали в нём в режиме видеоконференцсвязи. На повестку вынесены актуальные вопросы развития региона и отдельных муниципальных районов, требующие коллективного обсуждения и оперативного решения.

«Начиная с этого заседания мы будем собираться для обсуждения самых значимых и проблемных вопросов, требующих выработки консолидированных подходов и оперативного решения. На заседании будем обсуждать проекты постановлений правительства республики и региональных законов, а также заслушивать доклады членов правительства, руководителей муниципальных образований об исполнении тех или иных решений правительства и поручений главы республики», - заявил Сергей Гапликов.

Фото: пресс-служба Главы Республики Коми

Глава Республики Коми также акцентировал внимание участников заседания на вопрос взаимодействия между республиканскими министерствами и ведомствами, федеральными структурами, которые находятся на территории региона, а также муниципальными образованиями.

«Для нас это очень важно, поскольку мы с вами, подчёркиваю, делаем одно дело. И здесь разброд и шатание недопустимы. Поэтому если есть вопросы, пожалуйста, в любое время дня и ночи докладывайте, информируйте, помогайте нам принимать правильные управленческие решения. Это основа нашей с вами работы, и здесь не может быть частного или индивидуального мнения. Здесь мнение только одно – всё, что делается на благо республики, делается правильно. В таком ключе мы с вами и должны вместе работать, и каждый должен вносить свою лепту», - подчеркнул глава региона.

Фото: пресс-служба Главы Республики Коми

***В ходе заседания участники обсудили широкий перечень вопросов, в том числе: утверждения схемы территориального планирования Республики Коми; Прогнозного плана приватизации государственного имущества Республики Коми на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов; Правил формирования, предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из республиканского бюджета Республики Коми; Плана мероприятий по реализации на территории Республики Коми в 2019 – 2021 годах Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года; проведения республиканского конкурса «Лучший народный дружинник Республики Коми»; ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и проведения неотложных аварийно-восстановительных работ на автомобильных дорогах Усть-Куломского района.