Глава Коми рекомендовал мэрам и министрам завести официальные аккаунты в соцсетях

По мнению Главы Республики Коми, это необходимо для более тесного взаимодействия власти с жителями региона, информирования о профессиональной деятельности и усиления обратной связи с населением. Об этом сообщает пресс-служба Сергея Гапликова.

С таким обращением глава выступил сегодня, 3 сентября, на заседании Правительства Республики Коми.

- Необходимо организовать эффективное взаимодействие с жителями, используя все доступные ресурсы и каналы связи. Да, есть сайты министерств, администраций городов и районов, но желательно, чтобы у каждого из вас был ещё и официальный аккаунт в соцсетях. Всё-таки свой гаджет всегда под рукой. Каждый должен иметь возможность очень кратко высказываться на своей странице по тем или иным вопросам профессиональной деятельности, задавать вопросы жителям и получать обратную связь, в том числе отвечая на вопросы, которые интересуют население, - подчеркнул Глава Республики Коми, обратившись к участникам заседания.

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