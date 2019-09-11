Депутаты Госсовета Коми предложили улучшить законопроект о поддержке семей с детьми

Сегодня в Государственном совете Коми на заседаниях профильных комитетов обсудили законопроекты, которые завтра рассмотрят на сессии заксобрания региона. Одним из самых обсуждаемых проектов стал пакет законов о поддержке семей с детьми. Во время его анализа депутаты Госсовета от партий КПРФ и ЛДПР Олег Михайлов и Галина Нагаева предложили внести несколько поправок.

Законопроект о поддержке семей с детьми предполагает реализацию множества мер. Согласно его положению пары, у которых родился первый ребенок, получат 150 тысяч рублей. Эта мера, по замыслу законодателей, должна стимулировать повышение рождаемости в регионе.

Также этот проект предусматривает выдачу пособий на оплату проездных не только для школьников, но и студентов из многодетных семей. Кроме того, после принятия закона больше семей в Коми будут получать компенсацию за посещение детских садов. Если сейчас её получают семьи с общим доходом в 1,5 прожиточных минимума, то в дальнейшем её будут выплачивать семьям с доходом в 2,5 прожиточных минимума. На данный момент средний прожиточный минимум в нашем регионе равен 13791 рублю.

На заседании комитета Госсовета РК по социальной политике в предлагаемый пакет законов депутаты предложили внести поправки. С инициативой выступила представитель фракции ЛДПР Галина Нагаева.

— Фракция ЛДПР разработала ряд мер по усовершенствованию закона. Мы предлагаем изменить критерий нуждаемости в части законопроекта о компенсации за уход и присмотр в детских садах. Повысить его с 2,5 прожиточных минимумов до 3 прожиточных минимумов. Кроме того, предлагаем начать действие закона о выплатах пособия за первого ребенка не с 1 января 2020 года, а с 1 октября 2019 года. Профицит нашего бюджета позволяет сделать это, - сказала депутат.

Галину Нагаеву поддержал представитель фракции КПРФ Олег Михайлов.

В ответ председатель комитета и депутат Сергей Артеев предложил коллегам поработать над поправками и подать их как отдельный законопроект.

Напомним, что о разработке пакета законов о поддержке семей с детьми в Коми стало известно летом. На его реализацию выделили 1,3 миллиарда рублей. Завтра проект будут рассматривать на сессии законодательного собрания.

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