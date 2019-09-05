Апелляцию по приговору «Дела Гайзера» перенесли на 26 сентября
Московский городской суд не смог сегодня начать рассматривать апелляционное представление прокуратуры по «делу Гайзера». ОБ этом пишет «БНК».
Судебное заседание перенеслось из-за того, что не всех участников процесса известили своевременно. Так, экс-сенатор от Коми Владимир Торлопов переводился из одного следственного изолятора в другой и из-за этого извещение о дате судебного заседания осужденный он получил поздно.
Суд будет рассматривать апелляционное представление прокуратуры и жалобы фигурантов дела 26 сентября. Напомним, что Генеральная прокуратура РФ не согласилась с приговором суда, по которому всех участников процесса по «делу Гайзера» оправдали по статье за создание организованного преступного сообщества.
ИСТОЧНИК KP.RU
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