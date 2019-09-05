2019-09-05T15:57:53+03:00
Общество

Апелляцию по приговору «Дела Гайзера» перенесли на 26 сентября

Некоторых участников заседания не известили вовремя
Дарья ЮДИНА
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Фото Артем Геодакян/ТАССФото Артем Геодакян/ТАСС
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Московский городской суд не смог сегодня начать рассматривать апелляционное представление прокуратуры по «делу Гайзера». ОБ этом пишет «БНК».

Судебное заседание перенеслось из-за того, что не всех участников процесса известили своевременно. Так, экс-сенатор от Коми Владимир Торлопов переводился из одного следственного изолятора в другой и из-за этого извещение о дате судебного заседания осужденный он получил поздно.

Суд будет рассматривать апелляционное представление прокуратуры и жалобы фигурантов дела 26 сентября. Напомним, что Генеральная прокуратура РФ не согласилась с приговором суда, по которому всех участников процесса по «делу Гайзера» оправдали по статье за создание организованного преступного сообщества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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