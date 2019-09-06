Администрация Сыктывкара наказала предприятие за оставленные без благоустройства места «раскопок»

Одна из столичных организаций в рамках полученного ею ордера на проведение земляных работ вскрыла дорожное полотно в районе улицы Димитрова. Завершив работы, место раскопок было оставлено без проведения должного благоустройства. Это является нарушением пункта 9.3 Правил благоустройства Сыктывкара, утвержденных решением Совета города. Напомним, что работы, связанные с разработкой грунта, временным нарушением благоустройства территории города, производятся в соответствии с требованиями правил производства работ по прокладке и реконструкции инженерных сетей и сооружений, ремонту и строительству дорожных покрытий и других работ на территории Сыктывкара. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По результатам рассмотрения дел городской административной комиссией по признакам совершения правонарушений предусмотренных частью 22 статьи 6 Закона Республики Коми от 30.12.2003 года № 95-РЗ «Об административной ответственности в Республике Коми» - нарушение установленных правовыми актами органов местного самоуправления в Республике Коми Правил благоустройства территории, вынесены постановления о привлечении нарушителей к административной ответственности, в том числе одно в виде предупреждения в отношении физического лица и в виде двух административных штрафов в отношении юридического лица на сумму 50 000 рублей и должностного лица - на 10 000 рублей.

По словам и.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Натальи Хозяиновой, работа по привлечению к ответственности нерадивых организаций, занимающихся ремонтом или прокладкой сетей с обязательным вскрытием полотна дорог и оставляющих после себя разрытые участки дорог, будет продолжена в рамках административной комиссии.

- Мы продолжим проводить рейды и наказывать по всей строгости закона тех, кто оставляет места раскопок и не приводит эти участки в нормативное состояние. И тех, кто осуществляет эти работы вообще без получения ордеров. Сегодня в городе проводится масштабный ремонт дорог в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и выполнения поручения главы региона Сергея Анатольевича Гапликова по благоустройству столицы Коми к предстоящему 240-летию города и 100-летию республики. Поэтому такие вопиющие факты несоблюдения норм и правил будут отслеживаться на постоянной основе и приниматься соответствующие меры наказания. Это наш с вами город, и он он должен выглядеть достойно, - пояснила Наталья Хозяинова.