В Коми судебные приставы за день взыскали больше 550 тысяч рублей за долги по ЖКХ

В Республике Коми подвели итоги августовского рейда по взысканию долгов за услуги топливно-энергетических и жилищно-коммунальных предприятий. За день судебные приставы закрыли долги на сумму больше 550 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Республике Коми.

В день рейда приставы обошли должников в рамках 4245 производств. В результате рейда судебные исполнители наложили 65 арестов на имущество, вручили 209 требований обязывающего характера, составили 5 административных протоколов, вручили 26 предупреждений об уголовной ответственности, отобрали 358 объяснений, в рамках 294 исполнительных производств установили источники доходов.

За один обход судебные приставы взыскали больше 550 тысяч рублей. Теперь такие рейды будут проводиться каждый месяц.

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