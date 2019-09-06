Один из пострадавших на шахте "Комсомольская" скончался

Один из рабочих, которых придавило вагонеткой на шахте "Комсомольская", скончался, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Коми.

Сегодня, 6 сентября, в 07:35, в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республике Коми поступило сообщение о том, что на шахте «Комсомольская», при погрузке шлака в вагонетки, вагонеткой придавило двоих горнорабочих.

Незамедлительно на место вызова были направлены силы и средства Воркутинского военизированного горноспасательного взвода, а также медицинская бригада экстренного реагирования. В 09:20 пострадавшие были подняты на поверхность, находились в сознании. Доставлены в ГБУ РК «Воркутинская больница скорой медицинской помощи, чуть позже один из пострадавших скончался от полученных травм. Пострадавшие являются сотрудниками подрядной организации ООО "Мартит".

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