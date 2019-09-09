Сыктывкарка снимется в клипе популярного блогера

В июне этого года блогер Ида Галич объявила о конкурсе клипов к ее песне «Предприниматель». Участником необходимо было снять зажигательный ролик и выложить его в Instagram. Самые лучшие видео попадали в сторис Иды Галич. Сейчас стал известны итоги всероссийского флешмоба. Первое место заняла сыктыкарка Виорика Дмитриева, которая сняла клип в стиле 90-х. В качестве главного приза сыктывкарка получила шанс сняться во второй части клипа «Предприниматель».

Напомним, Виорика Дмитриева уже не первый раз выигрывает конкурс от российских знаменитостей. Два года назад сыктывкарка выиграла ужин с Ольгой Бузовой, сняв клип на песню «Привыкаю».

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