2019-09-09T11:48:06+03:00
Звезды

Сыктывкарка снимется в клипе популярного блогера

Виорика Дмитриева выиграла конкурс от Иды Галич
Евгений Никитин
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Режиссер сняла клип на песню Иды Галич "Предприниматель". Фото: Виорика ДмитриеваРежиссер сняла клип на песню Иды Галич "Предприниматель". Фото: Виорика Дмитриева
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В июне этого года блогер Ида Галич объявила о конкурсе клипов к ее песне «Предприниматель». Участником необходимо было снять зажигательный ролик и выложить его в Instagram. Самые лучшие видео попадали в сторис Иды Галич. Сейчас стал известны итоги всероссийского флешмоба. Первое место заняла сыктыкарка Виорика Дмитриева, которая сняла клип в стиле 90-х. В качестве главного приза сыктывкарка получила шанс сняться во второй части клипа «Предприниматель».

Напомним, Виорика Дмитриева уже не первый раз выигрывает конкурс от российских знаменитостей. Два года назад сыктывкарка выиграла ужин с Ольгой Бузовой, сняв клип на песню «Привыкаю».

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Автор: Виорика Дмитриева
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Сыктывкарские танцоры могут выиграть приз от Ольги Бузовой

Девушки участвуют во флешмобе "Танцуй под Бузову" (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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