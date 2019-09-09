В Коми самую высокую зарплату в сентябре предлагают главному энергетику

Аналитики HeadHunter Северо-Запад проанализировали уровень средней предлагаемой зарплаты в вакансиях на hh.ru в Республике Коми. В августе он составил 36 700 рублей. В августе прошлого года соискатели могли рассчитывать в среднем на 35 000 рублей.

Самую высокую зарплату в начале сентября предлагают главному энергетику проекта – до 150 000 рублей (до вычета НДФЛ).

Самую высокую зарплату в начале сентября предлагают главному энергетику проекта – до 150 000 рублей (до вычета НДФЛ).

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