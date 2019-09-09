2019-09-09T12:20:50+03:00
Общество

В Коми самую высокую зарплату в сентябре предлагают главному энергетику

Аналитики проверили рынок вакансий в республике
Ольга СОЛОВЕЙ
Поделиться:
Рейтинг актуальных вакансий с самой большой заработной платой в Республике Коми в сентябреРейтинг актуальных вакансий с самой большой заработной платой в Республике Коми в сентябреФото: Анастасия ОСИПОВА
Изменить размер текста:

Аналитики HeadHunter Северо-Запад проанализировали уровень средней предлагаемой зарплаты в вакансиях на hh.ru в Республике Коми. В августе он составил 36 700 рублей. В августе прошлого года соискатели могли рассчитывать в среднем на 35 000 рублей.

Самую высокую зарплату в начале сентября предлагают главному энергетику проекта – до 150 000 рублей (до вычета НДФЛ).

Самую высокую зарплату в начале сентября предлагают главному энергетику проекта – до 150 000 рублей (до вычета НДФЛ).

Самую высокую зарплату в начале сентября предлагают главному энергетику проекта – до 150 000 рублей (до вычета НДФЛ).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми у бюджетников вырастут зарплаты

Со следующего года они увеличатся на 4,8 процента (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Сыктывкарцы победили на международном конкурсе экологических видео
В Печоре будут судить браконьера, который незаконно застрелил лосиху
На север Коми придут дожди и порывистый ветер
В полдень явка на выборах в Коми превысила 9%
У властей Усинска отсудили 50 тысяч за то, что девочку покусала собака
Из горящего дома в Ухте эвакуировали 40 человек
Пьяный печорец на иномарке опрокинулся в кювет
В Прилузье ПАЗ сбил пешехода: пострадавшего отправили на медосвидетельствование
В Усть-Цилемском районе три часа горел дом
В Эжве женщина отправила мошенникам 266 тысяч рублей
Обвиняемый в растрате Рукавишников снова работает директором САТП
Стало известно, во сколько обойдется строительство новой набережной в Сыктывкаре
Пропавшего вчера в Сыктывкаре дедушку-инвалида нашли
В Удорском районе во время пожара погиб мужчина
На воркутинской шахте произошел несчастный случай
Пожарные Республики Коми поучаствовали во всероссийском челлендже
ЛУКОЙЛ-Коми провел комплексные учения на Усинском месторождении
Жители Коми собрали 1,2 миллиона рублей для погашения долга усинца за лечение в Таиланде
На выходных в Коми придут дожди и прохлада
В Сыктывкар приедет кочующий кинофестиваль
В районе села Усть-Немь продолжаются поиски утонувшего мальчика
В Сыктывкаре ищут дедушку-инвалида
«Кросс нации» из Сыктывкара перенесут в Ухту
За четыре месяца в Коми вырос уровень преступности
В Коми продолжили поиски убитой сыктывкарки Анны Нестеровой