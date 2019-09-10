Все еще холодно: что делать сыктывкарцам, в чьи дома до сих пор не дали тепло

5 сентября в столице Коми начался отопительный сезон. Однако во многих домах до сих пор холодно. В администрации Сыктывкара объяснили, что делать в подобной ситуации.

- Первым делом необходимо узнать у своих управляющих компаний или ТСЖ, подали ли они заявку в РСО для обеспечения подачи тепла. Телефон и адрес УК можно узнать здесь. Там обязаны принять вашу заявку (устно или письменно), дать разъяснения по проблеме и принять необходимые меры.

- Если управляющие жилфондом организации отказываются действовать, собственники могут обратиться в Госжилинспекцию Сыктывкара по телефону: 301-242.

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