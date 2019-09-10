2019-09-10T10:21:14+03:00
Спорт

«Я увидел в нем силу духа»: победа бойца Хабиба Нурмагомедова вдохновила фигуриста Дмитрия Алиева

Ухтинский спортсмен поделился впечатлениями от просмотренного турнира
Ольга СОЛОВЕЙ
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Для Дмитрия спортивный сезон только начинаетсяДля Дмитрия спортивный сезон только начинаетсяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На прошедших выходных российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Дастином Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Поединок проходил в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. За схваткой следили миллионы зрителей по всему миру.

В их числе оказался и ухтинский фигурист Дмитрий Алиев. Молодой спортсмен поделился мнением о бойце UFC Хабибе Нурмагомедове.

— Вчера смотрел бой Хабиба. Давно за ним слежу, подписан на него в соцсетях. Он мне нравится как человек. Я увидел в нем силу духа. 28:0, о чем тут говорить? Увидел эту силу духа и понял, что нужно работать и никогда не расслабляться, — передает слова Алиева корреспондент Sport24 Константин Лесик.

Напомним, у самого Алиева только начинается спортивный сезон 2019/20. Сейчас Дмитрий выступает на предсезонных контрольных прокатах сборной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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