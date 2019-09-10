2019-09-10T17:14:53+03:00
Общество

У компании "Комиавиатранс" новый директор

Им стал летчик 1-го класса Алексей Фесенко
Евгений Никитин
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В перевозчика "Комиавиатранс" сменился руководительВ перевозчика "Комиавиатранс" сменился руководительФото: Вероника МОРОХИНА
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На состоявшемся заседании совета директоров «Комиавиатранс» выбрали нового исполняющего обязанности директора авиакомпании. Им стал Алексей Фесенко, сообщает "Комиинформ" со ссылкой на Минпроме Коми.

Бывший гендиректор предприятия Александр Пономарев подтвердил эту информацию. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию

- Сегодня я уже свободен, - добавил он, воздержавшись от комментариев.

Напомним, что компания "Комиавиатранс", учрежденная Правительством Республики Коми (100% акций), осуществляет эксплуатацию аэропортовых комплексов, и выполняет авиаперевозки на территории Республики Коми.

Справка "КП-Коми"

Фесенко Алексей Максимович является летчиком 1-го класса. Окончил Военно-воздушную академию им. Ю.А. Гагарина. Имеет большой опыт руководящей работы, включая опыт работы в гражданской авиации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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