Фестиваль «Туйвеж-2019»: дата проведения, список участников

Сыктывкар вновь готовится принять VI Международный фестиваль визуальных искусств финно-угорских народов «Туйвеж» (Перекресток). Отборочная комиссия оценила 160 заявок от авторов из 24-х регионов России, а также из Эстонии и даже из украинских городов Луганск и Донецк. Лучшие работы будут представлены сыктывкарскому зрителю.

В этом году фестиваль расширил перечень номинаций. Так, анимационный и игровой конкурс были разделены на любителей и профессионалов. Визитной карточкой заявлена отдельная конкурсная программа в номинации «Туризм», приуроченная к объявленному ООН Международному году языков коренных народов. Конкурс в номинации будет проведен среди всех работ, вошедших в программу фестиваля, наглядно рассказывающих о туризме в Республике Коми, популяризирующих туристические маршруты Коми края.

Конкурсные показы и выбор победителей в каждой из номинаций пройдут с 18 по 21 сентября. Участникам, которые приедут в эти дни в столицу Коми, будет предложено вести блоги о работе фестиваля: видео и фото – публикации в социальных сетях или на популярных сайтах в интернете. Лучший пост также будет отмечен и награжден специальным призом.

По итогам работы отборочной комиссии в конкурсную программу вошли следующие работы:

Конкурс короткометражных документальных фильмов (профессионал):

Наше полярное лето (2019).Автор: Ирина Бобрецова, г. Сыктывкар.

1. «Карта легенд Республики Коми 2», 24 мин., автор - Белорусов Никита, г. Сыктывкар

2. « Я, Виктор», 10 мин., автор – Цгоева Инна, г. Москва.

3. «Скорый Новый год», 24 мин., автор - Холопова Наталья, г. Сыктывкар.

4. «Туда, где нет дорог», 10 мин., автор – Баланев Леонид, г. Москва..

Конкурс короткометражных документальных фильмов (любитель)

Фильм "Старший вожатый".Режиссер Вохтомина Яна, г. Сыктывкар.

1. «Китне вате-влак» (Китнинские женщины) 28 мин., автор - Герасимов Иван, пгт Мари-Турек, Республика Марий Эл.

2. «Ижма-радость моя», 13 мин., автор - Кузнецов Владимир, с. Ловозеро Мурманская область.

3. «В поисках утраченного», 3 мин., автор – Бобрецова Анна, Баженова Алина, г. Сыктывкар.

4. «Наше полярное лето», 5:32 мин., автор – Бобрецова Анна, г. Сыктывкар.

5. «Узей туклинский мастер», 18 мин., автор - «Народная киностудия «Встреча», Мякишева Ольга, г. Ижевск.

6. «Поединок в Тайге или Гамбит», 14 мин., автор - Постников Виктор, Архангельская область, Вельский р-н, д. Горка-Муравьевская.

7. «Светлана», 7 мин., автор - Амельков Денис, ЦДЮТТ Студия документального кино «Кадр», г. Йошкар-Ола.

8. «Формы жизни», 25 мин., автор - Фрейчко Павел, г. Москва.

9. «Путешествия по Полярному и Приполярному Уралу», 3 мин., автор - Данько Владимир.

10. «Старший вожатый» 12 мин., автор - Вохтомина Яна, г.Сыктывкар.

Конкурс короткометражных игровых фильмов (профессионал):

1. «Юман», 15 мин., автор – Рябцева Елена, г. Москва

Праздничная любовь.Фильм Кати Петровской, детская студия телевидения "Первый шаг", Евпатория. В ролях: Рома Крыжановский, Кирилл Яценко, Анатолий Иванович Михайлов.

2. «Типичный случай», 17 мин., автор – Геллер Даниил, г. Москва.

3. «Куда приводят сны», 20 мин., автор – Лиманский Марк, г. Москва.

4. «Огонь Дугжууба», 12 мин., автор - Цыренов Баир, Бурятия.

5. «Вася», 23 мин., автор – Бушнев Андрей, г. Москва.

6. «Давай спать вместе», 11 мин., автор – Яцентюк Александр, Якутия.

Конкурс короткометражных игровых фильмов (любитель):

1. «Праздничная любовь» 1 мин., автор - Детская студия телевидения «Первый шаг», г. Евпатория.

2. «Заветная мечта», 10 мин., Детская журналистская редакция «Дежурка», Дворец творчества детей и учащейся молодежи, г. Сыктывкар.

3. «Сахар. Всем нужен мир», 4 мин., автор - Бобрецова Елена и коллектив авторов, г. Сыктывкар.

4. «Необычная семья», 10 мин., ТО «Детектив», Свободин Олег, г. Ярославль.

Конкурс короткометражных анимационных фильмов (профессионал):

1. «Поездка в Питер», 5 мин., автор - Обносов Олег, Арт-студия «Домик света», Республика Карелия Пряжинский р-н п.Эссойла.

2. «Зырянская баня», 05:56 мин., автор - ГБУ РК «Национальный музей Республики Коми», г. Сыктывкар.

3. «Синяя птица. Мистерии Чуди», 2 мин., автор - Поморцева Алла, г. Пермь.

Конкурс короткометражных анимационных фильмов (любитель):

1. «Отчего у Зайца длинные уши», 4:40 мин., автор - авторский коллектив студии анимации «Лёмвой мули», г. Нижневартовск.

2. «Золотой ключик», 3 мин., автор - авторский коллектив студии анимации «Лёмвой мули», г. Нижневартовск.

3. «Прекрасный Коми край», 1:30 мин., автор - Спасенова Светлана, г. Санкт-Петербург.

4. «Истоки», 4:20 мин., автор - Тучнолобова Кристина , г. Сыктывкар.

5. «Экосон. Кошмар», 2:40 мин., автор – Ширяева Наталья Александровна, г. Сыктывкар.

6. «Сны старого дома», 5 мин., автор - ДТО «Полигон», Нижегородская обл. с.Редькино.

7. «Театральная площадь», 4 мин. автор - ДТО «Полигон», Нижегородская обл. с.Редькино.

8. «Василий Бугров», 3 мин., автор - студия анимации и кино «Вартемяги», Тишина Галина , Ленинградская область д. Вартемяги.

9. «Коми народные загадки», 3 мин., автор - Веселовская Валентина, Литвинцева Светлана, г. Сыктывкар.

10. «Белый и бурый медведи», 2 мин., автор - Апицын Иван, РОО «Анимационная студия «Ангел», Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар.

11. «Нельмин – Нос», 3 мин., автор - РОО «Анимационная студия «Ангел», Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар.

Конкурс короткометражного этнографического кино:

1. «Праздник урожая», 29 мин., автор - Алексеев Алексей, Эстония г. Таллин.

2. «Вепсы. Созвучие с природой», 25 мин., автор – ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр РФ, Барахова Татьяна, г. Сыктывкар.

3. «Шернур сормарий» (Свадьба сернурских мари), 21 мин., автор - Пакеева Тамара, Республика Марий Эл д. Шукшиер.

4. «Конга пайрем» (Праздник печки), 16 мин., автор - Пушкина Наталья, «Республиканский центр марийской культуры», г. Йошкар-Ола.

5. «Уярня» (Масленица), 15 мин., автор - Пушкина Наталья, «Республиканский центр марийской культуры», г. Йошкар-Ола.

6. «Листая прошлого страницы», 5 мин., автор - Савенкова Ида, студия «Рассветъ», Самарская обл. пос. Сокский.

Конкурс социальных, рекламных или музыкальных роликов (клип):

1. «Дэрхан», 3 мин., автор - Цыренов Баир, Бурятия.

2. «Чудак на крыше», 4 мин., автор - Семейная студия «Алетейя», Бахтин Владислав, Науман Инна, Московская область, г. Жуковский.

3. «Ме локта сэк», 3 мин., автор - Бабикова Людмила, Пермский край, с.Ошиб.

4. «Not that kind», 2 мин., автор - Игумнова Анастасия, г. Сыктывкар.

5. «Моя Земля», 5 мин., автор - Михеев Евгений, Республика Коми Усть-Цилемский р-н д. Слепановская.

6. «Сон о Человеке», 3 мин., автор - авторский коллектив, г. Сыктывкар.

7. «Первое правило кибербезопасности», 2 мин., автор - ТО «Детектив», Свободин Олег, г. Ярославль.

8. «Путь победителей», 3:40 мин., автор - ДТО «Полигон», Нижегородская обл. с. Редькино

9. «Ленинградские мальчишки», 2:40 мин., автор - СЭМ «Медиа», МБУ «Центр «Молодежный», г. Новосибирск.

10. «Реклама Зомби вечеринки», 4:40 мин., автор - Молодежный клуб «Big Fish», г. Емва Республика Коми.

11. «Спасибо», 3 мин., автор - Куркова Валерия, г. Емва Республика Коми.

Конкурс фоторабот (одна или несколько фоторабот следующих авторов):

1. Абрамов Илья, Пермский край, п. Протасы

2. Ганеева Эльвира, ХМАО, г.Мегион

3. Кавиев Александр, г.Усинск

4. Мадияров Вадим, Республика Башкортастан, д. Митряево

5. Меров Николай, г. Ханты-Мансийск

6. Миллер Оксана, с.Визинга Сысольский р-н Республика Коми

7. Панин Геннадий, г. Каргополь, Архангельская область

8. Плотницкий Владимир, г. Воркута

9. Поморцева Алла, г. Пермь

10. Прокушев Владимир, г.Микунь

11. Пудова Мария, г.Пушкин, Ленинградская обл.

12. Рахман Вячеслав, г.Псков

13. Речкин Денис, г. Йошкар-Ола

14. Салнева Татьяна, Республика Башкортастан, д. Большесухоязово

15. Стодольская Галина, с.Визинга Сысольский р-н Республика Коми

16. Чудов Сергей, г.Сыктывкар

Организаторы фестиваля «Туйвеж» – АУ РК «Комикино» на протяжении полугода принимали документальные, игровые, анимационные фильмы и фотоработы от любителей и профессионалов кино - и фотоискусства из Республики Коми, Удмуртии, ЯНАО, ХМАО, Карелии, Мордовии, Марий Эл, Якутии, Санкт-Петербурга, Москвы, Мурманской, Архангельской, Тюменской областей и других регионов и стран.

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