2019-09-11T12:43:40+03:00
Общество

В Госсовете Коми обсудят проект закона о дополнительном миллиарде для семей с детьми

Он затрагивает сразу несколько направлений соцподдержки
Ольга СОЛОВЕЙ
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Действие некоторых норм запущено уже с 1 сентября 2019 годаДействие некоторых норм запущено уже с 1 сентября 2019 годаФото: Евгения ГУСЕВА
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Проект нормативного акта, подготовленного по поручению главы Коми, предусматривает как введение новых, так и усовершенствование действующих мер поддержки семей с детьми. На их реализацию запланировано ежегодно выделять более миллиарда рублей.

Сегодня это законопроект обсудят на заседаниях комитетов Государственного Совета Республики Коми, завтра – на сессии заксобрания региона.

Включенные в проект нормативного акта нормы позволят более системно и объемно решать вопрос финансовой поддержки разных категорий семей с детьми – как молодых с одним ребёнком, так и многодетных. В целом же инициированный Главой Республики Коми законопроект будет способствовать достижению национальных целей, в том числе заложенных в нацпроект «Демография» - увеличение рождаемости, снижение бедности и создание финансовых гарантий.

В полную силу закон о комплексе демографических мер должен вступить с 1 января 2020 года, однако, действие некоторых норм запущено уже с 1 сентября 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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