Как жители Коми зарабатывают в "Яндекс.Дзене" на каналах о похудении и винтажной культуре

Для того чтобы стать творцом, порой достаточно сделать несколько кликов мышкой. Можно, например, создать свой канал на молодой платформе для блогинга "Яндекс.Дзен". "КП-Коми" расспросила жителей республики, которые используют этот сервис, и узнала, на какие темы пишут блогеры из нашего региона и сколько они зарабатывают с помощью веб-сервиса.

Светлана Иевлева. Фото предоставлено героем публикации

Светлана Иевлева: «Первые деньги заработала через неделю»

Канал «Ем и худею», 613 подписчиков

– Девушке, сбросившей 78 кг, есть, чем поделиться с читателями. Поэтому мой канал о похудении и здоровом образе жизни. Для читателей я стараюсь писать сердцем, давать полезные советы и делать убойные заголовки. Наполнение канала зависит от вдохновения. Иногда в голову приходит несколько постов и их выход, что удобно, откладываю на несколько дней.

Контент из «Яндекс.Дзена» я дублирую в «ВКонтакте, но не с завидным постоянством. Иногда не хочется оголять душу и тело, а в «Яндекс.Дзене» можно. Там четкая целевая аудитория, она на твоей волне и это важно. Правда, на этой платформе я неоднократно сталкивалась с негативом в комментариях, но позитива и поддержки больше.

Наиболее популярными стали первые посты. Самый резонансный из них собрал более 250 000 просмотров и 50 000 дочитываний. В нем я рассказала, как «волшебный пендель» от авторитетного человека заставил меня задуматься, чтобы сбросить вес. Именно первые посты помогли мне взлететь и начать зарабатывать, что в «Яндекс.Дзене» сделать непросто. Кто-то идет к цели четыре месяца, а кто-то, как я, за неделю.

Виталий Канев. Фото предоставлено героем публикации

Василий Канев: «Есть возможность получать больше»

Канал «Мормышка дзен», 1610 подписчиков

– Я на пробу создал несколько разных каналов и остановился на одном. Изначально «Мормышка дзен» был про рыбалку, но тема не принесла ожидаемого результата. Тогда я изменил канал и добавил юмора. Понял, что он актуальнее. Сначала на заполнение канала уходило много времени, но потом ночи без сна оправдались. Сейчас в среднем на подготовку нескольких постов в день уходит 2-3 часа. Бывают, конечно, обидные комментарии, то я спокойно реагирую на них, а неэтичные просто удаляю. За публикации я получаю деньги, считаю, что за каждую работу положено вознаграждение. Не скажу, что заработок огромный, но возможность получать больше есть.

Татьяна Волонцова. Фото со страницы "ВКонтакте"

Татьяна Волонцова: «Прокачивает умение формулировать мысли»

Канал «Tallis», 80 подписчиков

– Мне нравится сочинять разные истории и сказки, поэтому мой канал посвящен творчеству в формате фэнтези. Я сама пишу рассказы, из которых складывается многосерийный роман. На канале также есть обзорные статьи про магию, психологию и эзотерику. Герои мои рассказов – живые люди, которые встречаются на моем пути. Времени на посты уходит немного: пишу дома или на работе в свободную минуту.

Продвигаю свой канал с помощью рекламы. Думаю, что сейчас, когда каждый второй считает себя «автором» и «творцом», без нее не продвинешься, даже если действительно талантлив. Доход «Яндекс.Дзен» мне пока не приносит. Зато творчество на «Дзене» принесло много новых знакомых и помогло прокачать навык формулировки мыслей.

Алексей Бешкарев. Фото предоставлено героем публикации

Алексей Бешкарев: «Изучаю канал, чтобы советовать его студентам»

Канал «Плёнки и винил», 1649 подписчиков

– Как преподавателю журналистики мне было интересно попробовать «Яндекс.Дзен», чтобы понять, можно ли советовать платформу студентам как площадку для самореализации и заработка. Также использую этот сервис как источник дополнительных доходов. Полученные деньги пока только тратил на переводы редких старых фильмов, чтобы потом делать о них посты.

Тема моего канала – популярная культура ХХ века, воспоминания, музыка, фильмы, сериалы 50-80-х годов. Я всё это давно читаю, смотрю и слушаю. Некоторые посты беру из своих готовых текстов: статей и рецензий, написанных в разные годы. Иногда это переводы, а иногда целиком оригинальные тексты. Они требуют побольше времени. Порой приходится рано вставать по утрам, чтобы написать пост. Я выбрал для себя темп один пост в день и пока придерживаюсь его.

Самый комментируемый и читаемый пост – о грамматических и стилистических ошибках в текстах отечественных рок-музыкантов. Негативные комментарии первое время задевают, но потом понимаешь, что большинство из них несправедливы. Например, пишут: «Сразу видно, что автор ничего не читает», но это точно не про меня. Постепенно перестал обращать на них внимание. Но комментарии не удаляю, они повышают рейтинг канала.

Юлия Коваленко. Фото предоставлено героем публикации

Юлия Коваленко: «Выстрелить могут откровенно слабые статьи»

Канал «Юлия Коваленко», 625 подписчиков, и анонимный канал про финансы

– «Яндекс.Дзен» зацепил меня тем, что сам выдает тексты интересующимся твоей темой людям. Первый канал про похудение я завела 2 января, когда начала заниматься с тренером и сбросила 22 кг. Сейчас он приносит мне деньги. Второй канал о финансах создала, скорее, для души.

Главная разменная монета на «Яндекс.Дзене» – не просмотры и показы, а дочитывания. Набираешь 7000 дочитываний в неделю и тебе автоматически вставляют рекламные блоки. За количество их показов тебе платят. Есть ещё вариант размещения рекламных материалов, но он требует больше усилий

После девяти месяцев изучения я не советую ходить на «Дзен». Сначала он действительно был площадкой, которая давала крутые возможности. Но сейчас она скатилась. О том же говорят знакомые блогеры и комментарии в официальной группе «Дзена». Если сначала достаточно было делать хороший контент, чтобы расти, то сейчас это правило не действует. Сервис превращается в лотерею. Выстрелить могут откровенно слабые материалы.

Раньше я переживала из-за негативных комментариев, а после у меня сменилась жизненная философия. Теперь могу только пожалеть людей, которые приходят на канал, прячась за никами, чтобы излить желчь.

Самыми удачными были посты про рецепты и чек-листы с громкими заголовками. Людям нравится что-то готовое, прикладное: открыл, сделал по образцу и получил результат. Поэтому их привлек такой контент.

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