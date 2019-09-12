Закон о поддержке семей с детьми в Коми приняли в первом чтении

Сегодня на сессии Государственного совета Республики Коми рассмотрели и приняли в первом чтении закон о поддержке семей с детьми. Он предполагает реализацию комплекса мер: выплату в 150 тысяч рублей за рождение первого ребенка, введения пособия на оплату проезда на общественном транспорте для студентов из многодетных семей и пособия на питание для беременных в независимости от медицинских показаний, увеличения количества родителей, получающих компенсацию за детские сады.

Во время обсуждения законопроекта закипели споры. Ряд депутатов предложил внести поправки в ещё непринятый закон. Представитель фракции ЛДПР Галина Нагаева озвучила предложения, о которых говорила на вчерашнем заседании комитета Госсовета по социальной политике. Так, она настаивала на том, чтобы повысить критерий нуждаемости в части закона о компенсации за посещение детских садов с 2,5 прожиточных минимумов до трех прожиточных минимумов. Кроме того, представитель ЛДПР настойчиво рекомендовала начать выплачивать деньги за рождение первого ребенка с 1 октября 2019 года, а не с 1 января 2020 года.

Большинство депутатов Госсовета в ответ на предложения заметили то, что вносить поправки в закон, который уже прошел общественные обсуждения и который уже редактировали и дополняли, не совсем правильно.

- Хочу отметить то, что инициатором этого законопроекта является Сергей Анатольевич (Гапликов). Не нужно перехватывать инициативу, - сказал депутат Дмитрий Кологривый.

Представитель республиканского отделения партии КПРФ Олег Михайлов заявил, что некоторые предложения Галины Нагаевой можно воплотить в жизнь без особых проблем.

- Пакет законов о поддержке семей с детьми многоплановый: часть норм вступает в силу с 1 сентября, большая часть - с 1 января. Но я хотел бы вернуться к региональному семейному капиталу за рождение первого ребенка. Считаю, что будет гораздо справедливее, если эта норма начнет работать с 1 октября этого года. Ведь закон мы принимаем уже сейчас, - подчеркнул Олег Михайлов.

С этой точкой зрения не согласился Владимир Жариков.

- Поправки вносятся тогда, когда закон уже принят за основу. Дополнения внесли только вчера, что нарушает регламент. Вам ничто не мешает рассмотреть поправки позже в ответственном комитете. Закон нужно принимать уже сейчас, - сделал замечание депутат.

В итоге закон приняли в уже имеющемся виде. Напоминаем, что в полную силу закон о поддержке семей с детьми в Республике начнет работать с 1 января 2020 года. На его реализацию выделили 1, 3 миллиарда рублей.

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