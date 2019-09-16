2019-09-16T11:09:32+03:00
Общество

В Коми распространяют фейк о мальчике, который выпил газированную воду и умер

Жители Усинска столкнулись с паническими сообщениями о «смертельно опасных» лимонадах
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Ожил фейк об отравившемся «Тархуном» мальчике. Будьте внимательны!Ожил фейк об отравившемся «Тархуном» мальчике. Будьте внимательны!
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Родители Усинска бьют тревогу — в осцсетях распространяют информацию о смерти мальчика, который выпил напиток «Тархун». Местное издание «Усинск. Онлайн» провело нехитрое расследование и выяснило, что это фейк, гуляющий по соцсетям уже не меньше семи лет.

Оказывается, смертельный случай после употребления газированного напитка «Тархун» действительно был, но далеко не в Усинске. Осенью 2012 года в городе Заозерный (Красноярский край) 13-летний подросток после волейбольной тренировки выпил залпом 1,5 литра газировки. После этого почувствовал себя плохо (поднялась температура и началась рвота). Его увезли в больницу. Там провели операцию, через пару часов после которой подросток умер. Причина смерти не установлена, а бутылку не нашли. Больше аналогичных случаев не было.

Однако память об этом не угасла. Теперь пугающий родителей фейк гуляет по всей стране. География затрагивает Россию, Украину, Белоруссию, Киргизию, Казахстан и другие страны. Во всех случаях за небольшими исключениями сообщение повторяется слово в слово:

«Вчера в реанимации в инфекционке умер мальчик. На выходных он выпил «Тархун». Поднялся билирубин, интоксикация, два дня комы. Спасти не удалось!»

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Сеющий панику пост описывает ситуацию, которая произошла не в республике (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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