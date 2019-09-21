Сыктывкар бегущий. Горожане на «Кроссе наций» рассказали, как бег изменил их жизнь

Неприветливые +5 с утра не помешали сотням спортсменов собраться в Кировском парке Сыктывкара на праздник бега «Кросс наций». Это самый массовый забег в России, а проходит он с 2004 года. Мы пообщались с сыктывкарскими бегунами и узнали, зачем они бегают.

Сегодня, 21 сентября, в рамках «Кросса наций» состоялись спортивные и массовые забеги. В первых бежали воспитанники спортивных школ и те, кто готов ставить рекорды на скорость.

На старте было прохладно. Каждый согревался, как мог.Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Для спортсменов было заявлено две дистанции - пять и десять километров. На финише бегуны сверяли километраж с беговыми часами и констатировали факт - 5 км превратились в 4 км, а 10 км - в 7, 90 км.

На фото - участники группы «Велопрогулки»Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

В массовом забеге на 2, 5 км участвовали люди всех возрастов и профессий. Они приходили в фирменных футболках своих организаций и объединений. Родители бежали с малышами на руках, девушки - в наушниках и с модными сумочками, парни - в джинсах. Некоторые уже на первом километре переходили на шаг. Главное – не победа, а участие.

Мы пообщались с сыктывкарскими спортсменами и узнали, какое место в их жизни занимает бег и как меняет жизнь.

Татьяна Чеусова: «Бег изменил качество моей жизни»

Татьяна бежала со специальной беговой коляской, в котором мирно дремал 10-месячный сын МиронФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Моя беговая история началась 3,5 года назад - тогда я пробежала 10 км в рамках марафона «Белые ночи» в Санкт-Петербурге. Бежала без номера, просто за компанию. Понравилась атмосфера, которая царила на забеге, поэтому я подумала, что в следующем году зарегистрируюсь и будут бежать как и все спортсмены - с номером на груди.

Через год я бросила себе вызов - зарегистрировалась на полную дистанцию - 42, 2 км. Начала подготовку за три месяца, а программу тренировок скачала с интернета. Не стоит допускать таких ошибок! В итоге, марафон пробежала, но восстанавливалась после травм, полученных в этом забеге, долго. Я была уверена, что больше никогда не побегу. Однако буквально на следующий день после сложного забега зарегистрировалась на марафон в Сочи и бежала его уже через 3,5 месяца.

Сейчас плечами уже 4 марафона. Через неделю я еду на знаменитый Берлинский марафон - это один из наиболее престижных марафонских забегов в мире и член лиги World Marathon Majors. Туда так просто не попасть, нужно выиграть в лотерею. Вообще, мечтаю пробежать все шесть марафонов лиги World Marathon Majors.

Самые яркие беговые впечатления дарят трейловые забеги (бег по природному рельефу). Так в прошлом году я бежала 120 км на Приполярном Урале, в этом году - 50 км на Полярном Урале. В этом году был шанс занять второе место, но травма голеностопа не позволила это сделать. Атмосфера трейловых забегов - удивительная. Это ощущение братва, плеча. С бегунами-участниками трейловых забегов мы общаемся до сих пор, переписываемся, делимся беговыми планами. В повседневной жизни не всегда встретишь такого единения и такого братства.

Бег изменил качество моей жизни. Он вносит в нее режим, а для многодетной работающей мамы - это важно. Благодаря бегу я путешествую. Сейчас ставлю себе беговую цель и планомерно иду к ней шаг за шагом.

Артемий Холопов «Бег — это своего рода религия»

Артемий Холопов бегает 41 год!Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Когда было 7 лет, получил первую грамоту за первое место на дне бегуна в пионерском лагере (30 метров за 4,9 сек). С тех пор бег сопровождает всю мою жизнь. В разные годы был чемпионом Республики Коми в беге на различные дистанции от 200 до 3000 метров.

Соревнований в жизни было много - за 41 год в беге наберется около тысячи. Самое счастливое и окрыляющее событие - победа на чемпионате России среди ветеранов в Москве в беге на 800 метров. Самое трудное - преодоление первой марафонской дистанции в Сочи три года назад.

Беговая мечта - оставаться подольше в строю и пробовать осваивать более протяжённые дистанции. Сейчас, когда я вышел на пенсию, то времени стало больше и я могу сполна уделять его любимому делу. Когда плохо - иду на пробежку, когда хорошо, то тем более иду заниматься с удвоенной энергией. Бег - это образ жизни со своей философией, культурой, мышлением, духовной составляющей... Может быть, это даже своего рода религия. Он придаёт силы, когда в него веришь и жизнь наполняется новыми смыслами.

Мария Митина: «Все ограничения - в голове»

Для Марии Митиной бег - это энергияФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Бегаю уже три года. Я люблю бег, потому что он дарит энергию и поднимает настроение. Бегаю практически каждый день - и зимой, и летом, и в снегопад, и в ливень. Мне все равно какая погода! Все ограничения, на самом деле, в нашей голове.

В этом году в первый раз участвовала в марафоне - пробежала в Казани полные 42, 2 км за 4 часа 23 минуты. Во время подготовки к нему я бегала от 15 до 30 км. После марафона расслабилась, бегаю в свое удовольствие. Моя средняя дистанция - 10 км. В Сыктывкаре бегать можно везде - и в парках, и по улицам. Вообще, без разницы где бегать, главное - бегать.

Александр Янский: «К старости надо готовиться»

Про Шиесе должны знать везде. На фото Александр Янский с супругой Светланой Янской-ДорошевойФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Я бегаю уже 3 года, начал бегать в 41 год. Просто стал задумываться о будущем, а старость близко, к старости надо готовиться.

На самом деле, начать бегать было не так сложно, как я предполагал. Я в молодости занимался атлетикой, было тяжеловато. Но четыре года назад в рамках подготовки к сдаче ГТО начал бегать и удивился - легко и интересно. С тех пор почти каждое утро пробегаю 4-5 км. На выходных - 7-10 км. Мой максимум - 16 км. Погода не является ограничивающим фактором - я бегал даже в минус 20.

Евгений Чистяков: «В Сыктывкаре надо провести марафон»

Евгений, как и другие бегуны, ждет, когда в Сыктывкаре проведут полноценный марафонФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- В целом, «Кросс наций» - крутое мероприятие. Но хотелось бы большего. Хотелось бы провести в Сыктывкаре полноценный праздник бега - марафон на 42, 2 км. Есть на кого равняться. В городе-соседе Кирове две недели назад я участвовал в марафоне, пробежал его за 3 часа 18 минут. Надеюсь, что Сыктывкар к этой теме подтянется, и все будет отлично.

В массовом забеге участвовали малышиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

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