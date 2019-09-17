2019-09-17T11:47:58+03:00
Общество

Сыктывкарская стела засияла неоновым светом за 1,3 млн рублей

Длина неоновой ленты составляет 525 метра
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Владилена ОлофинскогоФото Владилена Олофинского
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В Сыктывкаре Монумент трудовой славы теперь светится голубым светом. Приобретение и монтаж неоновой ленты обошлись городскому бюджету в 1,3 млн рублей.

Промышленные альпинисты кропотливо устанавливали неоновую ленту этим летом. Плоды их трудов горожане смогли оценить вчера, 16 сентября. Сыктывкарцы отмечают, что раньше стелу уже украшала голубая подсветка, но это было давно. Новый вариант «световой инсталляции» им пришелся по душе.

Надо отметить, что длина неоновой ленты составляет 525 метра. Украшение иллюминацией одного из символов столицы Коми обошлось мэрии Сыктывкара в 1 млн 314 тысяч рублей.

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Скоро монумент трудовой славы в центре Сыктывкара засияет голубым неоном, пишет мэрия (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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