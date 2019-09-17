Три урока финансовой грамотности для тех, кто давно покинул школьную парту

Родители и бабушки с дедушками трепетно относятся к тому, чтобы дети прилежно учились и усваивали новые знания. Однако сами взрослые забывают о том, что и им необходимой порой проходить уроки. Правда, уже не школьной программы, а финансовой безопасности. Причем, пройти их нужно также прилежно и усердно. Несколько таких занятий для тех, кто давно покинул школьную парту, решила провести для жителей региона "Комсомольская правда в Коми".

Урок 1: проверь друзей своих

Одна из самых распространенных ситуаций, которая меньше всего может насторожить пользователей соцсетей, - это сообщение от знакомого человека. Вам пишут, что случалась какая-то неприятность (уволили с работы, заболел ребенок и т.д.) и просят занять денег на несколько дней. Вы тут же готовы откликнуться и одолжить 500 рублей. Может быть, вы последняя надежда для человека, не отказывать же ему.

Но прежде чем проявить свойственную вам отзывчивость, остановитесь. За знакомой фотографией в соцсети может оказаться вовсе не приятель или родственник, а мошенник. Как? Хакеры ловко взламывают странички в популярных в России соцсетях, особенно если человек использовал простой пароль, и рассылают письма о необходимой материальной помощи. В этом случае перезвоните человеку лично и узнайте, ждет ли он от вас поддержки.

Завершив работу в личном кабинете в мобильном приложении интернет-банкинга или на странице сайта банка, сразу нажимайте кнопку «Выход», а не просто закрывайте вкладкуФото: Анастасия ОСИПОВА

Урок 2: не ищи легких денег

У каждого случаются финансовые трудности. В этот сложный момент непременно найдутся те, кто якобы готов от души помочь. Например, выдать займ, если банк в нем отказал, или выплатить вознаграждение за небольшую помощь. Вы предполагаете, что в этом нет ничего опасного? Посмотрим.

В объявлении вас лишь попросят назвать номер банковской карты, чтобы через нее вы потом вывели деньги на другой счет. Такой способ используют мошенники, которые не хотят «подставлять» свой счет, поскольку их по этому счету найдут банк и полиция. Посредника же для своих финансовых переводов они называют «дропером». Поскольку банки следят за законностью переводов, то они могут отказать обслуживать дропера. Объяснить же потом полиции, почему деньги обманным путем прошли через вашу карту и что вы не имеете к ним отношения, будет сложно.

Может показаться неожиданным спасением, если кто-то готов оформить на вас кредит даже в обход банка. Еще не возникло опасений? Тогда идем дальше. Доброхот обещает все решить сам. Ему надо только предоставить копию паспорта, СНИЛС, ИНН и т.п. Тут пора говорить «стоп». Используя ваши персональные данные, «доброжелатель» может зарегистрировать на ваше имя электронный кошелек и вывести через него незаконные средства. Или оформить кредитку в нетребовательном банке, где на ваше имя еще и кредит повесят, за который вам придется расплачиваться.

Урок 3: уходя, жми на «выход»

После работы в личном кабинете в мобильном приложении интернет-банкинга или на странице сайта банка, возьмите за привычку сразу нажимать кнопку «Выход», а не просто сворачивать экран или закрывать вкладку. Пока страница открыта, она менее защищена. Конечно, через какое-то время сайт разлогинит приложение и страницу. Но лучше сделать это самому, чем оставлять шанс мошенникам.

Потеряв телефон, на который подключена услуга «Мобильный банк» или установлено приложение «Сбербанк Онлайн», обратитесь к своему сотовому оператору для блокировки карты и в банк для блокировки данных услуг.

Все эти небольшие уроки по финансовой грамотности необходимо знать взрослым также, как и крепко усвоенное еще в школе правило, что дважды два - четыре.

Никому не сообщайте пароль, который пришел по СМС. Также под запретом ПИН-код вашей карты, CVV-код (цифры на обратной стороне карты), срок действия.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правила безопасности, если речь идет о деньгах

1. Запишите номера своего банка в адресную книгу телефона. Например, официальные номера Сбербанка - 900, 8 (800) 555-55-50. Если звонок будет с другого номера, он отобразится как неизвестный и не будет иметь отношения к банку.

2. Поменяли номер мобильного телефона – тут же отключите услугу «Мобильный банк». Иначе новый владелец номера сможет совершать переводы с помощью «быстрых команд».

3. Никому не сообщайте пароль, который пришел по СМС. Даже в том случае, если человек представился сотрудником банка. Также под запретом ПИН-код вашей карты, CVV-код (цифры на обратной стороне карты), срок действия, идентификатор и пароль для входа в интернет-банк и мобильное приложение банка. К тому же сотрудник банка никогда не требует совершать операций с картой, а обращается к клиенту по имени и отчеству.

4. Банк никогда не использует мессенджеры (Viber, WhatsApp и т.д.) или чаты в соцсетях, чтобы сообщить о действиях с переводом средств. Например, сообщения от Сбербанка приходят только в виде СМС с номера 900 или 9000. При этом в нем указаны ваши имя и фамилия и последние цифры номера вашей карты.

5. В системе «Сбербанк Онлайн» нет функции отмены транзакции или операции. Если приходят СМС, где написано, что нужно отправить код для отмены какой-то операции, значит это мошенники. Так они хотят получить код, который нужен им для списания денег.

6. Если по телефону собеседник представился сотрудником банка, но у вас возникли сомнения, завершите разговор и перезвоните по номеру, который указан на обратной стороне банковской карты или сайте вашего банка.