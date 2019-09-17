Адвокат Василия Гончаренко попросила Верховный суд Коми изъять из дела несколько доказательств
Сегодня Верховный суд Республики Коми начал рассматривать апелляционную жалобу по делу бывшего главы Корткеросского района Василия Гончаренко. Напомним, что суд первой инстанции приговорил его к семи годам колонии строгого режима и штрафу в 1,1 миллион рублей. Также Василия Гончаренко на три года лишили права занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с функциями представителя власти и выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий.
Заседание началось с ходатайства стороны защиты. Адвокат Инга Красикова ходатайствовала о приобщении к делу трех документов. Они доказывают, что корткеросская районная администрация не имела права распоряжаться землей, на которой владелец ООО «СЗЛТ» Илья Паненков хотел построить лесоперерабатывающий завод. Этот участок относится к землям федерального фонда, поэтому Василий Гончаренко не мог помочь со строительством предприятия: у него не было полномочий, чтобы распоряжаться этой территорией. Сторона защиты не могла раньше предоставить эти документы, так как получила их только сегодня.
Прокурор выступила против приобщения этих документов к материалам дела, но суд удовлетворил ходатайство.
Следующую просьбу высказал уже фигурант дела. Экс-глава Корткеросского района хотел присутствовать на следующих заседаниях лично, а не общаться с участниками процесса с помощью видеоконференц-связи из изолятора. Суд отказал Василию Гончаренко, отметив, что качество связи хорошее и ничто не мешает ему говорить с адвокатами.
После адвокат заявила ещё одно ходатайство о повторном прослушивании аудиозаписи, которая послужила доказательством стороны обвинения. Инга Красикова заявила, что стенограмма записи в деле и аудиофайл отличаются друг от друга. Эту просьбу суд отклонил.
Ещё одно ходатайство касалось изъятия из дела нескольких доказательств. В частности, сторона защиты заострила внимание суда на том, что записи разговоров о взятках в деле не представлены полностью: в некоторых файлах отсутствуют фрагменты. Кроме того, файлы имеют разные расширения, что может указывать на их возможное редактирование.
Также Инга Красикова попросила суд исключить из дела протоколы с места, где был задержан подсудимый и признать незаконными действия следователя, проводившего обыск. Сторона защиты считает, что следователь нарушил нормы Уголовно-процессуального кодекса.
Верховный суд примет решение по поводу последних ходатайств завтра, на следующем заседании.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Два миллиона за слепоту и 600 тысяч за жизнь в «деревяшке»: какие дела выигрывали жители Коми в Европейском суде
Вспоминаем случаи, когда ЕСПЧ присуждала выплатить круглые суммы сыктывкарцам за нарушение их прав (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU