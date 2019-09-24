2019-09-24T11:32:36+03:00
Общество

Сергей Гапликов подписал закон о поддержке семей с детьми в Коми

Он начнет работать в 2020 году
Дарья ЮДИНА
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Для поддержки семей с детьми выделят 1,3 миллиарда рублейДля поддержки семей с детьми выделят 1,3 миллиарда рублейФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Глава Коми Сергей Гапликов подписал закон о поддержке семей с детьми. Новый закон начнет работать с 1 января 2020 года. На его реализацию выделили 1,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Напомним, что закон о миллиарде для семей приняли в Государственном совете Республики Коми 12 сентября. Он предусматривает несколько мер для поддержки семей: выплату пособия на питание для беременных, введение пособия за рождение первого ребенка, увеличение числа родителей, получающих компенсацию за посещение детского сада.

В полную силу новый закон заработает в следующем году, но некоторые его нормы действуют уже сейчас. В частности, многодетные семьи уже получают 6,5 тысяч рублей на покупку одежды и обуви несовершеннолетним детям. Также начали выплачивать компенсации за посещения детского сада семьям, общий доход которых не превышает 2,5 прожиточных минимумов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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