В сыктывкарской реанимации умер 4-летний малыш, который попал в страшное ДТП в местечке Кочпон-Чит

23 сентября в больнице Сыктывкара скончался 4-летний малыш — жертва ДТП в местечке Кочпон-Чит, сообщает БНК.

Трагедия произошла субботним вечером, когда водитель «Лексус» выехал на встречную полосу и протаранил «Ауди». Мужчина 1986 года рождения - водитель «Ауди» - погиб на месте, его 4-летнего сына госпитализировали с переломом шейного отдела позвоночника и тяжелой черепно-мозговой травмой. Малыш был в коме. Врачи боролись за его жизнь сутки, но их усилия были тщетны — около 19:00 22 сентября ребенок умер.

У водителя автомашины Lexus - мужчины 1980 года рождения была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. Его госпитализировали в реанимацию. За нарушение ПДД он привлекался к ответственности 27 раз! Девять из них – в течение последнего года. В мае этого года виновника ДТП лишили прав на 18 месяцев за вождение в нетрезвом виде. В сентябре он был привлечен к ответственности за пьяную езду повторно. По факту смертельного ДТП в местечке Чит в его отношении было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК.

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