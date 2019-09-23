2019-09-23T15:28:42+03:00
Общество

«Питомцам ставят мемориалы и скульптуры». В Печоре обнаружили кладбище домашних животных

Стихийное захоронение разрастается семимильными шагами
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Игоря Дементьева/100 улиц ПечорыФото Игоря Дементьева/100 улиц Печоры
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В Печоре обнаружили стихийное кладбище домашних животных, которое разрастается семимильными шагами, сообщает паблик «100 улиц Печоры».

Сторожилы Печоры сообщают, что кладбище захватывает лесополосу между улицей Социалистической и Чехова, а также санитарную зону аэропорта. Местных поражает фантазия людей, которые увековечивают память своих любимцев в мемориалах и скульптурах.

Одно из свежих захоронений вызывает много вопросов у местных жителей. Табличка на могилке повествует, что в земле покоится прах кошки Каневой Александры Еленовны. Горожане шутку не оценили.

- По этому захоронению возникают вопросы...Это чья-то злая шутка? Ну ладно, главное чтобы не выкапывались по ночам, как у Стивена Кинга в его «Кладбище домашних животных», - пишет автор снимка Игорь Дементьев.

Кстати, в Ухте тоже существует проблема с разрастанием стихийного кладбища домашних животных. Однако там за безобразие взялась прокуратура, которая принудила мэрию ликвидировать несанкционированное захоронение до 31 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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