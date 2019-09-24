2019-09-24T14:47:41+03:00
Общество

«Почему на торжестве не присутствовал Путин?» Топ остроумных высказываний по поводу пафосного открытия окон в Коми

Обитатели соцсетей и блогеры не могли остаться в стороне от «новости года»
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото газеты Усть-Вымского района «Вперед»Фото газеты Усть-Вымского района «Вперед»
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В выходные ведущие СМИ страны взорвала новость о том, что чиновники в Усть-Вымском районе Коми торжественно открыли окна и двери в детсаду. Обитатели соцсетей и блогеры не могли остаться в стороне от «новости года» и начали соревноваться в остроумии. Мы собрали лучшие образчики народного юмора в одном месте.

- Христофор Колумб открывал Америку. Чиновники открывают за налоги : 1) Окно. 2) Помойку. 3) Люк. 4) Остановку, - иронизирует паблик «Чё тама?»

- Когда-то давным-давно при открытии новых автобанов, заводов, фабрик и пароходов было принято под оркестр и торжественные речи перерезать ленточки. Но как и алкоголики, которые упрощают поводы для выпивки, чиновничество не стоит на месте. Уже вполне обычным становится торжественно открыть лавочку или мусорку. Вот торжественно пустили в эксплуатацию пластиковое окно. Чую, что скоро чиновники будут просто приходить в любое рандомное место, вешать ленточку и торжественно ее перерезать. Сидят бабушки на лавочке, они окружают, обматывают, а потом торжественно выпускают. Идет грибник по лесу, а там в берёзах какое-то действо. А это подберезовик по воле муниципалитета пускают в лесную жизнь. Проникновенные речи, сцена, шарики, вот это всё. Так и живём, - пишет блогер Антон Иванов.

Мем - соцсети

Мем - соцсети

- Откуда лидирующем регионе по добыче нефти и газа такие деньги и почему на торжестве не присутствовал лично Путин? Хотя мы видим, что даже без него там было довольно-таки весело, - пишет пользователь под ником «Инквизитор» в своем Instagram.

- Почему не открыли новые унитазы? Непорядок! А вообще, конечно, каждый день приносит новое падение. Думаешь, нет, не может быть хуже! Ан нет! Дно всё глубже и глубже, - говорит блогер Елена Конарева

Мем - соцсети

Мем - соцсети

- Скоро салюты будут пускать в честь покраски дверей в туалете, - пишет Владимир Ступинский.

- Цивилизация шагает по стране. Представляем, что будет твориться, если электричество и канализацию проведут. Всеобщий выходной и народные гуляния, - говорит анонимный пользователь в соцсетях.

Мем - соцсети

Мем - соцсети

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ИСТОЧНИК KP.RU

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