2019-09-24T16:55:39+03:00
Общество

Сыктывкарский батюшка едет на прием к Путину, чтобы отвоевать землю под строительство храма

Сейчас пустырь, где православные хотят построить церковь, принадлежит Академии наук
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Отец Александр Никитенко хочет отвоевать пустырь под строительство храмаОтец Александр Никитенко хочет отвоевать пустырь под строительство храмаФото: Наталия БЕШКАРЕВА
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В Нижнем Чове недалеко от остановки на небольшом пустыре православные мечтают возвести храм, но эти земли и не дают — она принадлежит Академии наук. Верующие написали сотни писем, но получили один ответ — только личное распоряжение первого лица страны позволит отдать землю под строительство храма. Именно поэтому в конце сентября настоятель нижнечовского храма Рождества Христова Александр Никитенко поедет к Путину, чтобы озвучит ему свою проблему.

- Лет 15 назад мы просили отдать участок под строительство храма, но землю нам не дают. Дело в том, что она находится в федеральной собственности, а именно принадлежит Академии наук. Владимир Владимирович лично наложил на нее вето, - говорит Никитенко.

Отец Александр Никитенко хочет отвоевать пустырь под строительство храма Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Отец Александр Никитенко хочет отвоевать пустырь под строительство храмаФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Общественники Коми уже много лет пишут письма и Президенту, и в Минобраз России, и в Академию наук.

- На все письма приходит один ответ — разрешить ситуацию может лично Владимир Владимирович, поэтому надо ехать. Мы уже написали обращение от имени народа с подписями, сообщили об этом в приемную президента. Сказали привезти письмо, а там они уже разберутся, как лучше сделать. Скажут — иди к Владимиру Владимировичу - пойдем. Нет — сами отнесут письмо. Главное, чтобы письмо к нему попало, - отметил батюшка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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