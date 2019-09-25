Три человека на класс и жизнь без капремонта: можно ли было спасти школу в Донаёле

Недавно на сайте «Комсомольской правды-Коми» была опубликована статья «Нет школы — нет села» о закрытии учебного заведения в поселке Донаёль. Этот материал вызвал бурную реакцию у жителей Усть-Вымского района, поэтому наше издание продолжило следить за этой темой. Мы узнали, почему на капитальный ремонт школы не выделялись деньги, и как донаёльские дети теперь добираются до нового места учебы.

Слишком ветхое здание

Деревянную школу в Донаёле построили в 1968 году. За это время там ни разу не было капитального ремонта. Как уточнили в администрации Усть-Вымского района, возможности муниципального бюджета, который и без того дотационный, не позволяли этого сделать. Но школу все равно пытались сохранить.

В здании ни разу не проводился капремонт. Фото Ирины Ивановой

В минобразе региона сообщили, что каждый год в школе проводили косметический ремонт. В 2012 году из районного бюджета выделили деньги для бурения водной скважины. Это позволило провести водоснабжение в школьную столовую. В 2018 году на деньги, выделенные из республиканского и муниципального бюджета, отремонтировали санитарные комнаты и частично ограждение вокруг школы. На ремонт санитарных комнат ушло 90 тысяч, на ремонт ограждения — 14 тысяч рублей.

Эти меры спасали положение лишь отчасти. В ветхом здании все равно оставались проблемы с системами отопления и электроснабжения, кровлей, окнами, стенами, потолками и полами. В мае 2019 году экспертная комиссия, осмотрев здание, пришла к выводу - школе срочно нужен капитальный ремонт. Но восстановление школы потребовало бы больших финансовых затрат.

Учеников было немного

Другой причиной закрытия школы в минобразе региона называют малое число учеников. Средняя наполняемость классов составляла три человека. Показатели рождаемости в Донаёле падали, новым школьникам было просто неоткуда взяться.

Между тем, сложный вопрос о закрытии школы в Донаеле прорабатывался несколько лет. Как уточняют в администрации Усть-Вымского района, за это время прошло много встреч с жителями поселка, с педагогами, с представителями минобраза Коми. С запросами в разные инстанции с просьбой сохранить школу обращался депутат Совета Донаела и учитель физкультуры.

Школа впервые пустует с 1986 года. Фото Ирины Ивановой

Но, учтя все перспективы учебы в малокомплектной школе и необходимые вложения в ремонт, донаёльскую школу решили объединить с соседней, казлукской. А после совсем закрыли. Сейчас 30 ребят из Донаёля ежедневно добираются до школы в Казлук на автобусе. Дорога до поселка, находящегося в семи километрах, занимает 10-15 минут, а отвозят школьников в два рейса. После закрытия школы 10 педагогам и 8 сотрудникам предложили трудоустройство. Однако на новые места согласились перейти лишь три педагога и четыре работника.

Причем тут Дом культуры?

Закрытие школы обеспокоило жителей Донаёля. Они пытались выяснить, сколько денег тратилось на ремонт школы. Несколько человек обратили внимание, что при этом на восстановление Дома культуры в поселке потратили немалые суммы. Этот факт их удивил и вызвал неприятные подозрения. Подобное мнение высказал в прошлом материале о закрытии школы один из жителей поселка. Но, как «КП-Коми» пояснили в администрации Усть-Вымского района, деньги на восстановление клуба выделялись из других источников и не могли быть потрачены на учебное учреждение.

Часть средств для Дома культуры выделил благотворительный фонд «Илим-Гарант», одной из программ которого является поддержка культурно-просветительских проектов и объектов в регионах России. Он выделил клубу 559 тыс. рублей для покупки стройматериалов, ремонта кровли, установки окон и входных дверей в здании. Также клуб выиграл в конкурсе проектов СОНКО 199,5 тысяч рублей.

Кроме того, донаельское ТОС «Академгородок» выиграло в 2018 году конкурсе СОНКО с проектом «В здоровом теле — здоровый дух» и получило субсидию в 199,5 тысяч рублей из бюджета Коми. Эти деньги пошли на ремонт помещения для спортивных занятий и покупку соответствующего оборудования. Сейчас работники клуба ищут деньги, чтобы сделать Дома культуры более современным и подали заявку на еще одну субсидию.

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