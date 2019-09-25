Сменить профессию в 45: педагог из Сыктывкара перед пенсией решила стать флористом

Оксана Буланова не скрывает своего возраста – бодра, энергична, ухожена, с кокетливым шарфиком и яркой помадой. А то, что ей 45 лет, так это самый сок и тот самый срок, чтобы, работая в полную силу, спокойно впустить в свою жизнь мысли о пенсии.

Сыктывкарка, правда, пока не собирается на заслуженный отдых, но не прочь иметь «запасной парашют» на более зрелые годы. Поэтому, когда коллега рассказала ей о госпрограмме профессионального обучения граждан предпенсионного возраста, то вполне серьезно решила использовать представившийся шанс. Тем более, что знания по новой профессии предоставляются абсолютно бесплатно.

– В программе, которую показала коллега, предлагалось много специальностей для обучения. Это повара, водители, парикмахеры, делопроизводители... Но меня интересовало более творческое направление, все-таки много лет работаю в детском саду педагогом-организатором. Поэтому выбрала профессию флориста, и 2,5 месяца мы с другими дамами изучали новую для себя специальность.

Так, Оксана Буланова стала одним из 183 зрелых учеников, или как говорят нынче «предпенсионеров», которые по направлению от центра занятости прошли учебу в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в Коми. Еще 67 жителей республики повысили свою квалификацию по инициативе работодателей. В целом же до конца 2019 года повысить свою конкурентоспособность на рынке труда за счет бюджетных средств смогут более 400 жителей региона. Такая возможность предоставляется всем, кому до пенсии осталось меньше пяти лет, независимо от того, трудится он или уже вышел на пенсию.

Оксана Буланова стала одним из 183 учеников, или как говорят нынче «предпенсионеров», которые по направлению от центра занятости прошли учебу в рамках регионального проекта «Старшее поколение».Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Накануне лета у Оксаны Булановой были вполне предсказуемые планы – отдохнуть, съездить в отпуск. Но когда в мае начались занятия, она ради новой профессии решила их отложить. Теорию будущие флористы изучали в Коми республиканском агропромышленном техникуме в Выльгорте Сыктывдинского района, а практические занятия с живыми цветами проходили в студии флористики «Gertel» в Сыктывкаре.

- По будням после работы бежала в студию, где мы занимались по три часа. А в выходные занятия шли по шесть часов. Я предполагала, что это будет нечто вроде мастер-классов. Но это оказалось действительно качественное профессиональное образование – с серьезными занятиями и множеством практики, - делится своими впечатлениями Оксана Буланова.

Педагог с солидным стажем, словно прилежная школьница, взахлеб рассказывает о том, что в 45 лет открыла ей незнакомую прежде флористику. И о том, что у каждого цветка свои предпочтения – тепло или прохлада, и о том, как грамотно выстроить композицию букета – так, чтобы по цветовой гамме растения сочетались и по характеру подходили. И о флористических секретах, позволяющих продлить жизнь букету - технике тейпирования и использовании особой пены. После 2,5 месяцев уроков взрослых учеников, как полагается, ждал экзамен – с тестами по теории и составлению круглого букета. А в качестве награды за усердие – новая профессия, подтвержденная сертификатом государственного образца.

Оксана признает, что, пожалуй, какие-то сведения о флористике могла почерпнуть из видеозаписей в Интернете. Но приобрести столь богатую практику в цветочном салоне и сразу получить дельные советы от мастера педагогу позволили лишь эти курсы. Деловые уроки же о том, как превратить любовь к цветам в предпринимательскую деятельность, дали пищу для размышлений.

- Когда-то же мне исполнится 55 лет. А сейчас пока есть время и я в силах учиться новому, - это нужно использовать. Зато когда придет пора выходить на пенсию, у меня уже накопится практический опыт работы с цветами, - размышляет Оксана Буланова.

ВАЖНО!

Чтобы пройти бесплатное профессиональное обучение, гражданам предпенсионного возраста нужно просто обратиться в центр занятости населения по месту регистрации.

Кроме того, предпенсионеры могут пройти обучение и от своего предприятия. Расходы на эти цели предприятию после будут возмещены. Сейчас договоры на компенсацию таких затрат со Службой занятости Коми уже заключили 16 работодателей региона.

Через службу занятости жители Коми предпенсионного возраста могут получить такие профессии, как инструктор по спорту, флорист, слесарь-сантехник, костюмер, оператор котельной, водитель погрузчика, пекарь, повар, диспетчер автомобильного транспорта, руководитель педагогических программ и многие другие.

"Я предполагала, что это будет нечто вроде мастер-классов. Но это оказалось действительно качественное профессиональное образование – с серьезными занятиями и множеством практики", - оценила курсы от Центра занятости Оксана Буланова.Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Только цифры

На профессиональное обучение и повышение квалификации в рамках нацпроекта «Демография» в Коми в 2019 году направлено более 32 млн рублей.