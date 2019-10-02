Экс-студентка Ухтинского индустриального техникума украла и убила 5-месячного грудничка

Экс-студентка Ухтинского индустриального техникума 23-летняя Виктория Айметдинова 24 сентября убила 5-месячного младенца в Тюменской области, рассказала «КП» ее бывшая сокурсница.

По версии следствия, 24 сентября Виктория пришла в гости к семье Гафнер и вызвалась посидеть с малышом, пока родители ребенка отлучались на несколько часов. Они считали ее своей родственницей — сын главы семьи от первого брака сожительствовал с ней четвертый год. Когда родители вернулись, то не обнаружили ни девушку, ни ребенка, а ее телефон был отключен. 25 сентября следователи возбудили уголовное дело из-за пропажи маленького ребенка.

Поиски малыша и девушки продолжались сутки. Их нашли в лесополосе: подозреваемая сидела на земле, а в ее руках был пакет с телом мальчика, пишет портал 72.ruСейчас уголовное дело передано в первый отдел по расследованию особо важных дел регионального СКР.

Девушка родом из небольшого города Муравленко, что находится в Ямало-Ненецком автономном округе. К Республике Коми подозреваемая в тяжком преступлении имеет опосредованное отношение. После окончания школы в 2011 году она переехала в Ухту, где училась индустриальном техникуме на продавца-кассира. Девушку отчислили за неуспеваемость и безобразное поведение уже на следующий год.

Вот так Виктория выглядела во время учебы в колледже

- Она всегда агрессивная была, могла подраться, ее все время выгоняли с пар. Даже когда мы ходили куда-то вместе отдыхать, она обязательно во что-нибудь вляпывалась. Но чтобы убить ребенка? Это в голове не укладывается, - рассказала знакомая подозреваемой.

После учебы Виктория вернулась в родной город, а затем переехала в Тюмень, где жила и работала до последнего времени.

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Это дело до сих пор не раскрыто, говорят следователи (подробности).