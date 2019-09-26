2019-09-26T13:01:10+03:00
Общество

Эксперты подсчитали фейковых подписчиков в Instagram главы Коми

Сергей Гапликов занимает в списке 17 место среди 68 губернаторов, которые имеют аккаунты в этой соцсети
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото «Коммерсант»Фото «Коммерсант»
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Эксперты центра политической конъюнктуры назвали губернаторов с наибольшим числом ботов среди подписчиков в Instagram, пишет РБК. У глава Коми Сергея Гапликова 36% фейковых подписчиков. Он занимает в списке 17 место среди 68 губернаторов, которые имеют аккаунты в этой соцсети.

В первую пятерку рейтинга вошли глава Тувы Шолбан Кара-оол (среди подписавшихся на него в Instagram — 63% ботов), мэр Москвы Сергей Собянин (53%), глава Северной ОсетииАлании Вячеслав Битаров (52%), губернатор Кировской области Игорь Васильев (50%) и руководитель Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов (48%). Далее идут губернатор Подмосковья Андрей Воробьев (47%), главы Кабардино-Балкарии, Дагестана и ХМАО (по 42%) и лидер Татарстана Рустам Минниханов (41%).

Самый «чистый» аккаунт принадлежит губернатору Чукотки Роману Копину, только 13% его аудитории являются ботами. Далее идут губернаторы Смоленской, Новосибирской, Ростовской и Ивановской областей. Средний процент ботов в аудитории Instagram-аккаунтов российских губернаторов составил 30,4%.

Отметим также, что телеканал «360» назвал экспертное исследование сомнительным. СМИ сообщает, что его провели с использованием сервиса- «пустышки», которое не отражает реальное положение вещей.

Напомним, что глава Коми не так давно завел аккаунты во всех популярных соцсетях. Он также призывает чиновников заходить в соцсети и открыто писать о своей работе. Это позволит людям знать, чем занимаются представители власти, а также открыто задать им вопросы.

СПРАВКА

Боты — это своеобразные имитаторы действий живых людей, и иногда они настолько сложные, что их невозможно отличить от реального пользователя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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