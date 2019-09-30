2019-09-30T10:29:17+03:00
Общество

Сыктывкарец получил 80 тысяч рублей за вопрос в игре «Что? Где? Когда?»

Знатоки не смогли найти правильный ответ
Дарья ЮДИНА
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Александр Старцев. Скриншот из видеоАлександр Старцев. Скриншот из видео
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В субботу на «Первом канале» вышла первая игра осенней серии интеллектуального шоу «Что? Где? Когда?». Один из вопросов задал сыктывкарец Александр Старцев. Знатоки не смогли найти правильный ответ и житель столицы Коми выиграл 80 тысяч рублей.

В первой игре на вопросы зрителей отвечала команда Константина Рудера. Ближе к концу передачи ведущий озвучил вопрос Александра Старцева.

Двадцатилетний герой Ремарка, вернувшийся в маленький немецкий городок после Первой мировой войны, во время прогулки назвал их орденами лета. Что же произошло в этот момент? над этим вопросом сыктывкарец предложил поломать голову знатокам.

Эрудиты выдвигали версии: «звезда упала», «салют», «одуванчики зацвели», «листья начали падать». В итоге, ответил на вопрос Никита Баринов: он предположил, что герой Ремарка увидел падающую звезду.

Ведущий передачи перед тем, как сказать правильный ответ, расспросил команду и зал о других вариантах. Тогда капитан Константин Рудер сказал, что это были бабочки. Это и оказался правильный ответ. В итоге, счет изменился на 4:3 в пользу зрителей. А Александр Старцев выиграл 80 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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