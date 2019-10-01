Мосгорсуд отказывается рассматривать в «деле Гайзера» новые доказательства

Московский городской суд продолжает рассматривать апелляционные жалобы фигурантов «дела Гайзера». Вчера бывшие чиновники выдвинули ряд ходатайств о повторной оценке некоторых доказательств и вызове на допрос новых свидетелей, но суд отклонил все просьбы. Об этом пишет «БНК».

Так, адвокат Дарья Евменина, защищая экс-главу Коми Вячеслава Гайзера, попросила суд назначить дополнительную оценочную судебную экспертизу по стоимости 98 процентов доли в уставном капитале ООО «Сыктывкарский промышленный комбинат» («СПК»). Замоскворецкий суд посчитал, что Вячеслав Гайзер, экс-замглавы Коми Алексей Чернов, бывший спикер Госсовета Коми Игорь Ковзель, экс-директор Фонда поддержки инвестиционных проектов Республики Коми Игорь Кудинов, предприниматель Валерий Веселов и экс-руководитель УК «Советник» Наталья Моторина виновны в мошенничестве, связанном с этим комбинатом. Согласно приговору комбинат «СПК» в 2009 году продали по завышенной цене в 268 миллионов. Хотя его рыночная цена была равна на тот момент 204 миллионам.

Первый эксперт, который оценивал стоимость комбината, допустил много ошибок. Гособвинитель объявил о повторной экспертизе, которую провел Валентин Иллювиев. Он и оценил «СПК» в 204 миллиона. Обвиняемые в мошенничестве не согласились ни с оценками, ни с оценками второго эксперта, но последние результаты легли в основу приговора.

Обосновывая свое ходатайство, Дарья Евменина привела данные торгов 2018 года о продаже «СПК» за 265 миллионов руб. По ее словам, даже с учетом 10 лет амортизации оборудования «СПК» был продан за ту цену, которую за него заплатило государственное ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Коми» еще в 2009 году. Также адвокат просила суд вызвать в суд в качестве свидетелей, специалистов, проводивших экспертизу. Суд не удовлетворил ходатайство.

Бывший замглавы Коми Алексей Чернов ходатайствовал об оглашении показаний бывшего министра экономического развития Коми Андрея Шеремета. По словам экс-замглавы региона, показания Андрея Шеремента вошли в обвинительное заключение, однако при слушании дела выяснилось, что они скорее говорят о невиновности Чернова, чем подтверждают его вину. Прокурор в суде возражал против оглашении показаний экс-министра, ссылаясь в том числе и на то, что местонахождение Александра Шеремета определить не удалось. Алексея Чернова поддержал бывший начальник управления информации администрации главы Коми Павел Марущак, заявивший, что после освобождения из СИЗО он встречал Александра Шеремета гуляющим в Кировском парке Сыктывкара.

Мосгорсуд, как и Замоскворецкий районный суд, отказал в оглашении показаний Шеремета.

Павел Марущак просил суд о вызове в суд экс-мэра Сыктывкара Ивана Поздеева, а также бывшего лидера Коми регионального отделения партии ЛДПР Михаила Брагина. Члену «команды Гайзера» от них стало известно о высказываниях руководителя ООО «Деловой альянс» Александра Ольшевского, который якобы признался, что оговорил бывшего руководителя управления информации.

Александра Ольшевского и его делового партнера Сергея Ситникова сейчас также судят. Им вменяется мошенничество и присвоение в особо крупном размере. Суд отклонил прошение о вызове в суд указанных свидетелей, указав, что Александр Ольшевский уже давал показания, будучи предупрежденным об ответственности за дачу ложных показаний.

Адвокат Лидия Дубовая в защиту Валерия Веселова просила повторно исследовать некоторые доказательства. Все подсудимые и их защитники его поддержали. Суд ходатайство отклонил.