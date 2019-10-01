Житель Коми, который сбежал с детьми от жены из-за "Дома-2", вернулся в Сыктывкар

Сыктывкарец Роман Прошин, который сбежал от жены вместе с детьми на Азовское побережье, вернулся в Сыктывкар. Мужчина хочет вернуть родительские права: он лишился их после развода. Сыктывкарец утверждает, что его супруга пересмотрела телепередачу "Дом-2" и криминальный сериал "След" и это, в итоге, разрушило их семью, а его заставило решиться на побег.

Крутых поворотов в истории сыктывкарской семьи Прошиных больше, чем в самом скандальном реалити-шоу. Юлия и Роман прожили в супружестве больше 15 лет, воспитывают двух милых дочек. Только вот брак их за эти годы разваливался дважды. Первый раз супруги расстались, как считает Роман, из-за увлечения супруги шоу «Домом-2».

Юля - эмоциональная, вспыльчивая. Любит сериалы смотреть. Проникается и переносит свои впечатления на ближнее окружение. Создает свою реальность. Тогда пересмотрела «Дом-2» и перестала меня мужчиной считать, требовала зарплату в 80 тысяч рублей, говорит отец двоих детей, служивший в то время в МЧС.

Разойдясь в 2007 году, Прошины сошлись снова через пять лет. Но в семье начался новый разлад. Юлия, увлекшись сериалом «След», теперь посчитала, что ее муж домашний деспот, и снова подала на развод. В 2019 году по решению суда дочек оставили с матерью, а Романа лишили родительских прав. Только вопреки этому, девочки не желали жить с матерью и убегали к отцу. После очередного побега, как говорит Роман, жена решила ему «отомстить» и на время отдала дочек в интернат.

После очередной семейной разборки бывшие жена и теща написали заявление в полицию, обвинив Романа в нанесении побоев. Мужчина утверждает, что он лишь защищался от нападок своих дам, тем не менее в августе на него завели уголовное дело. Дома отец честно объяснил дочерям, что его могут надолго задержать, и тогда они отправятся к маме или снова в интернат. Детям не понравился ни один из вариантов, и они вместе с отцом сбежали от проблем на Азовское побережье. Весь сентябрь девочки с отцом скитались по Краснодарскому краю, все это время живя просто в машине. А когда 29 сентября беглецы вернулись в Сыктывкар, то попали в новый скандал.

Девочки пошли на уроки, а вскоре классная руководительница дочери сообщила, что жена хочет сдать малышку в интернат. Я примчался в школу. Мы снова с женой поругались. Пришли директор, учителя и убедили супругу решать наши проблемы через суд, сообщил Роман Прошин.

30 сентября Верховный суд Коми рассмотрел апелляционную жалобу Романа Прошина: сыктывкарец надеялся вернуть родительские права. Однако суд второй инстанции оставил решение сыктывкарского суда в силе. Но мужчина не намерен сдаваться.

Дети любят нас одинаково, но на маму они сильно обижены. Я тоже до сих пор люблю Юлю. Надеюсь, что она переболеет, успокоится, вернется, и мы будем жить, как раньше. Если нет, то я постараюсь сделать для дочек все, что смогу, говорит Роман Прошин.

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