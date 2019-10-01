На охрану самого известного в Коми долгостроя в Серегово выделяют 8,5 млн рублей

В Коми ищут подрядчика для охраны самого известного в Коми долгостроя — санатория «Серегово». Сумма контракта на два года составит 8, 5 млн рублей гласит сайт Госзакупок.

Согласно приведенной документации на охрану объекта в оставшиеся месяцы 2019 года из республиканского бюджета планируют выделить чуть более миллиона - 1 417 152 рублей. В 2020 году недостроенный санаторный комплекс будут охранять за 7 085 760 рублей. Общая сумма контракта составит 8 502 912 рублей.

Компания-подрядчик, которую выберут 8 октября, будет охранять долгострой 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Шесть постов по 8 человек в смену будут неустанно следить, чтобы купленное для санатория оборудование стоимостью в 383,6 млн рублей, не растащили. Подрядчик должен также предоставить вооруженную мобильную группу, которая может использовать спецсредства.

Возведение санатория «Серегово» началось еще в 1986 году. После очередной заморозки объекта в 2005 году и пятилетнего простоя работа возобновилась – корпус планировали сдать к 90-летнему юбилею Республики Коми в августе 2011 года…и в январе 2013-го, и в 2014-м... В августе 2016 прозвучало сакраментальное «проще снести и построить заново»: подрядчик, оставив многочисленные нарушения с объекта «смылся». Прозвучала новая дата открытия – декабрь 2016 года и общая сумма затрат – 3 617 991 000 рублей. В декабре 2016 объект снова оказался недостроенным, но уже в январе 2017 вошел в адресную инвестпрограмму. Новый срок открытия опять отодвинули на неопределенный срок.

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