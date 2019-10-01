Для жителей труднодоступных мест Коми всероссийскую перепись начнут на месяц раньше

В 2020 году в России начнется перепись населения. Подготовка к масштабной кампании началась уже сейчас. Сегодня сотрудники Комистата рассказали о том, какие изменения ждут жителей республики при переписи населения.

Всероссийская перепись населения 2020 года (ВПН-2020) пройдет в октябре. Она избавится от лишних бумаг и пройдет под девизом цифровизации. Свои данные жители Коми смогут передать тремя способами: с помощью стационарных переписных пунктов, электронного переписного листа на портале государственных услуг или ответов на вопросы переписчика.

Первым способом можно будет воспользоваться, если не хочется пускать посторонних людей в квартиру. Пока точно неизвестно, где будут стоять стационарные пункты. Сейчас ведутся переговоры об их размещении в офисах МФЦ. Возможно, они появятся в муниципальных администрациях или домах культуры.

Замруководителя Комистата Татьяна ШерстюковаФото: Дарья ЮДИНА

С 1 по 25 октября пройти перепись можно будет на портале госуслуг. Для этого нужно иметь стандартную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Электронную анкету можно будет заполнить не только за себя, но и членов семьи. После онлайн-переписи каждый участник получит цифровой код-подтверждение, который нужно будет назвать переписчику.

Переписчики будут обходить население с 4 по 27 октября. У них будет специальное удостоверение, шарф, рюкзак с особой символикой. Все данные переписчики внесут в бланк с помощью планшета. Данные будут обрабатываться сразу, при этом анонимность будет полной: вместо имен будут использовать коды.

Для проведения переписи в Коми необходимо найти полторы тысячи переписчиков.

- Мы хотим привлечь много студентов, так как эта цифровая перепись. Они получат около 15 тысяч рублей за свою работу , - отметила замруководителя Комистата Татьяна Шерстюкова.

Переписчиков при обходах будут сопровождать сотрудники полиции. Возможно, людей, собирающих данные, обеспечат страховкой.

Вопросов будет больше обычного: перечень расширили, добавив, например, вопросы в блок о занятости и безработице. При желании участники переписи смогут не отвечать на них, как и на любой другой вопрос переписи. Человек может вообще отказаться от участия в переписи. При этом он все равно попадет в общую статистику.

- Примерно четыре процента населения Коми отказываются от участия в переписи. Но не нужно думать, что отказавшихся не включат в общую статистику. Мы берем данные о таких людях из административных источников. Правда, она содержит основные характеристики. Когда мы делаем структурные стратегические выкладки, отказавшихся от переписи не учитываем, поэтому возникает погрешность, - объяснила сотрудница Комистата Татьяна Макарова.

Специалист Комистата Татьяна МакароваФото: Дарья ЮДИНА

Двенадцатая всероссийская перепись пройдет в октябре 2020 года. Для жителей труднодоступных районов Коми кампания начнется на месяц раньше. В республике к отдаленным и труднодоступным отнесли 130 населенных пунктов в 15 муниципалитетах.

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